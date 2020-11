Simone Mashile applaudit à un fan qui lui a donné du fil à retordre sur la diversité dans le yachting

Simone Mashile de Sous le pont a répondu au contrecoup qu’elle a reçu de ses remarques sur le manque de diversité dans le yachting.

Mashile a déclaré à Showbiz 45Secondes.fr qu’elle trouvait que l’industrie du yachting manquait de diversité. Elle a également raconté ses propres expériences au-delà de la série. Mashile a partagé qu’elle n’avait pas subi de racisme dans l’émission. Mais Mashile a repoussé l’affirmation du capitaine Lee Rosbach selon laquelle l’industrie est diversifiée. Rosbach a répondu à la question d’un fan sur Twitter à propos de la distribution entièrement blanche.

«Ouais, nous en avons eu [crew members] ce n’était pas devant la caméra, les ingénieurs, certains avec lesquels j’ai travaillé sur la série et en dehors de la série plus d’une fois », a répondu Rosbach au fan. « Et je le ferais encore, si l’occasion se présentait. »

Simone Mashile a déclaré que la déclaration du capitaine Lee n’était pas exacte

«Il alimente simplement la désinformation, les mensonges à la limite», a-t-elle déclaré. «Comment il n’y a pas de diversité dans l’industrie du yachting. C’est vraiment une industrie essentiellement homogène. Et j’ai le sentiment que les personnes qui ne sont pas caucasiennes ou qui ont un certain air comme les cheveux blonds, les yeux bleus, ce qui est incroyablement favorisé, au fait, n’ont tout simplement pas les mêmes chances.

Un fan a lu l’histoire et a appelé Mashile sur Instagram. «Je dois parler de vos commentaires, Simone», a écrit le fan. «En tant que personne de couleur dans l’industrie hôtelière, en tant que cadre, je ne vous embaucherais jamais dans mon équipe.»

«Je crois comprendre que vous étiez à la télévision et qu’il doit y avoir un élément dramatique pour offrir du divertissement à votre public, mais votre saison de Under Deck a été vraiment atroce à cause des actions de tout l’équipage masculin de la série (à part Lee) et vous, »A poursuivi la personne. «Honnêtement, tu n’étais pas si grande hôtesse de l’air.

«Quant au manque de diversité dans le yachting – il y a un manque de diversité dans de nombreuses industries pour POC, les gays, les femmes, les transgenres, etc.» la personne a ajouté. «Je suis allé très loin dans ma carrière de personne de couleur, je pense que ce récit doit cesser d’être créé.

Simone Mashile dit qu’elle a partagé ses propres expériences

Mashile a répondu directement au fan. «En tant que personne de couleur, je ne voudrais JAMAIS travailler avec vous non plus», a déclaré Mashile sur son histoire Instagram. «Vous ressemblez vraiment à un oncle chahut et j’espère que vous jetez un long regard sur le miroir aussi un jour et que vous vous rendez compte qu’au lieu de supposer que POC utilise leurs expériences LIFE pour prolonger un récit, que s’ils avaient les mêmes opportunités que les autres le récit n’existerait pas.

«On dirait que ‘le racisme n’existe que si vous en parlez’ ou ‘pourquoi les Noirs tirent toujours la carte de la race’. Vous avez honnêtement des nerfs qui essaient de venir sur ma page et d’essayer de me SILENCIEUX pour avoir dit la vérité sur l’expérience que tant d’entre nous POC avons vécue dans cette industrie.

«Travaillez-vous dans l’industrie du yachting?» Questionna Mashile. « Nan! Avez-vous travaillé sur le pont inférieur 24/7 pour comprendre l’image entière et PAS une version modifiée de moi qui convient à une histoire NNNNNOPE. Et si je suis tellement mauvais comme un ragoût, alors comment diable ma carrière est-elle toujours florissante et continue de plus en plus. Veuillez enregistrer votre point de vue régressif pour quelqu’un d’autre. «