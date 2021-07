Simone Biles souligne l’importance de la santé mentale dans le retrait des Jeux olympiques

Simone Biles savait qu’elle portait beaucoup de poids lorsqu’elle est entrée mardi au centre de gymnastique Ariake à Tokyo. En tant qu’égérie de l’équipe olympique américaine, elle portait les espoirs de médaille d’or de son pays. En tant que plus grande gymnaste de tous les temps, elle répondait aux attentes de dominance athlétique et de brillance répétée. En tant que fervente défenseure des athlètes féminines, elle faisait pression pour rendre ses fans fiers.

Ou, comme elle l’a dit lundi, elle portait « le poids du monde » sur ses épaules. Et elle le faisait paraître facile. Jusqu’à ce qu’il ne l’était plus.

En prenant la décision étonnante de se retirer de la compétition finale par équipe mardi, Biles a reconnu l’énorme pression qu’elle avait subie en tant que « star principale des Jeux olympiques » et a déclaré qu’elle devait se concentrer sur sa santé mentale.

« Nous devons également nous concentrer sur nous-mêmes, car en fin de compte, nous sommes aussi humains », a déclaré Biles, selon l’Associated Press. « Nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de simplement aller là-bas et faire ce que le monde veut que nous fassions. »

Biles, quadruple médaillée d’or olympique, a déclaré qu’elle n’était pas dans le bon état d’esprit pour continuer la compétition.

« Physiquement, je me sens bien », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb de 45secondes.fr après s’être retirée. « Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le moment et le moment. Venir ici aux Jeux olympiques et être la vedette des Jeux olympiques n’est pas un exploit facile. Nous essayons donc de le prendre un jour à la fois, et nous ‘je verrai. »

L’admission franche de Biles, qui fait suite à la décision de Naomi Osaka cette année de se retirer des tournois de tennis pour protéger sa santé mentale, a de nouveau mis en lumière le sujet souvent tabou de la santé mentale dans le sport.

Osaka, la joueuse n ° 2 au monde, s’est retirée de Roland-Garros et s’est retirée de Wimbledon pour donner la priorité à sa santé mentale. « J’espère que les gens peuvent comprendre et comprendre que c’est bien de ne pas être bien ; et c’est bien d’en parler », a-t-elle écrit dans le magazine Time. « Il y a des gens qui peuvent aider, et il y a généralement de la lumière au bout de n’importe quel tunnel. »

Biles a déclaré qu’elle s’était inspirée d’Osaka et qu’elle en parlerait à d’autres qui ont du mal à faire passer leurs propres besoins en premier.

« Donnez la priorité à la santé mentale, car si vous ne le faites pas, vous n’allez pas profiter de votre sport et vous n’allez pas réussir autant que vous le souhaitez », a-t-elle déclaré. « Donc, il est parfois normal de ne pas participer aux grandes compétitions pour se concentrer sur soi-même, car cela montre à quel point vous êtes un compétiteur fort, plutôt que de simplement vous battre. »

Les athlètes olympiques concourent dans des circonstances extrêmement inhabituelles cette année. Ils sont confrontés à plus d’isolement cette année avec les Jeux qui se déroulent alors que le monde est toujours dans la pandémie de coronavirus. Et parce que Tokyo est en état d’urgence, les spectateurs ont été interdits de la plupart des événements où les athlètes concourent.

« Cela a été vraiment stressant ces Jeux olympiques », a déclaré Biles. « Dans l’ensemble, sans public, il y a beaucoup de variables différentes. Cela a été une longue semaine. Cela a été un long processus olympique. Cela a été une longue année. Donc juste beaucoup de variables différentes, et Je pense que nous sommes juste un peu trop stressés. Nous devrions être ici en train de nous amuser, et parfois ce n’est pas le cas. «

Après que l’équipe américaine ait connu des difficultés lors des tours de qualification, Biles a écrit lundi sur Instagram qu’elle avait l’impression « d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules ».

« Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas mais putain parfois c’est dur hahaha! Les Jeux olympiques ne sont pas une blague! » elle a écrit. « MAIS je suis heureux que ma famille ait pu être avec moi virtuellement, ils représentent le monde pour moi ! »

Le Dr Leela R. Magavi, une psychiatre qui a souvent travaillé avec des étudiants-athlètes et des athlètes professionnels, a déclaré que les attentes de la société des fans, des médias et d’autres peuvent donner aux athlètes l’impression que « chaque pas qu’ils font sera scruté de manière significative, et ce genre de pression est si sévère » qu’ils peuvent même avoir du mal à se concentrer sur leurs activités quotidiennes.

Magavi a déclaré que des athlètes comme Biles, « qui ont une telle stature » et « symbolisent et représentent essentiellement un pays », peuvent avoir tellement d’anxiété d’anticipation et faire face à une pression si énorme pour être parfait et ne jamais faiblir que « de cette façon, ils perdent cette passion pour le jeu qui a été la première raison pour laquelle ils ont rejoint le jeu en premier lieu. »

Magavi a déclaré qu’elle félicitait Biles d’avoir priorisé ses besoins en matière de santé mentale par rapport aux « attentes de la société ».

« Cela demande vraiment du courage et de la force émotionnelle », a-t-elle déclaré.

Biles a reçu une vague de soutien après son retrait.

L’ancienne gymnaste de l’équipe américaine, Aly Raisman, a déclaré à « AUJOURD’HUI » qu’il était important de « penser à la pression exercée sur elle, et il n’y a pas beaucoup de choses que quelqu’un peut supporter ».

« Elle est humaine, et je pense que parfois les gens l’oublient, et Simone, comme tout le monde, fait de son mieux », a-t-elle déclaré.

Simone Biles au centre de gymnastique Ariake à Tokyo le 27 juillet 2021. LOIC VENANCE / AFP via Getty Images

« Je pense aussi à l’impact mental que cela doit avoir sur Simone », a poursuivi Raisman. « C’est tellement de pression, et j’ai vu à quel point elle était sous pression au cours des mois qui ont précédé les Jeux, et c’est tout simplement dévastateur. Je me sens horrible. »

Lors de la conférence de presse de mardi, Biles a déclaré qu’elle savait qu’elle devait prendre du recul pour « travailler sur ma pleine conscience » et donner à ses coéquipières la chance de prendre le relais, afin de ne pas nuire à leurs chances de médaille.

Elle a participé à la première rotation de l’équipe américaine au saut mais a sauté de son saut d’Amanar. Elle n’a effectué que 1 ½ vrilles sur un saut de Yurchenko à 2 ½ vrilles, puis a trébuché à l’atterrissage.

« Je ne voulais pas risquer une médaille pour l’équipe », a-t-elle déclaré à propos de sa décision de se retirer. « Ils ont travaillé beaucoup trop dur pour ça, alors j’ai juste décidé que ces filles devaient participer et faire le reste de la compétition. »

Biles, Jordan Chiles, Sunisa Lee et Grace McCallum de l’équipe américaine ont remporté l’argent. L’équipe du Comité olympique russe a remporté l’or.

Biles a remporté cinq médailles à Rio de Janeiro en 2016 et a une chance d’en gagner six à ces Jeux. Elle s’est qualifiée pour le reste des épreuves de gymnastique; le prochain est le concours multiple individuel féminin jeudi.

Interrogé sur l’événement de jeudi, Biles a déclaré: « Nous allons le prendre au jour le jour, et nous allons juste voir. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.