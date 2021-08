Simone Biles révèle qu’elle a été mordue par un chien : « Les bergers allemands ne jouent pas »

Toutes les blessures subies par les Olympiens ne proviennent pas du travail acharné pour perfectionner leur sport.

Pour la gymnaste GOAT Simone Biles, par exemple, la blessure est venue de jouer avec un berger allemand de mauvaise humeur.

Vendredi, dans ses histoires Instagram, Biles a publié quelques vidéos offrant des explications. Dans la première vidéo, elle a noté: « Voici une mise à jour sur mon doigt après que le chien m’a mordu. » Le texte à l’écran comprenait des notes telles que « Les bergers allemands ne jouent pas ».

Simone Biles a révélé dans des vidéos sur ses histoires Instagram qu’elle avait subi une morsure de chien au doigt. simonebiles / Instagram

Elle a également noté: « J’ai grandi toute ma vie avec des bergers allemands et je n’ai jamais été mordu. Ce chien de la ferme vient de dire PAS AUJOURD’HUI. »

Biles, 24 ans, qui a participé aux récents Jeux olympiques de Tokyo où elle a remporté une médaille de bronze et une médaille d’argent, a noté qu’elle avait été vaccinée contre le tétanos.

Elle est une fan de longue date des chiens, racontant AUJOURD’HUI dans un épisode de « My Pet Tale » plus tôt cette année que ses bouledogues français sont « les meilleurs chiens » et « les bébés à fourrure ». Elle a ajouté qu’ils la surveillaient pendant qu’elle s’entraînait.

« J’ai grandi avec des chiens », a-t-elle déclaré, et a noté comment Lilo s’était rapidement intégrée aux chiens de la famille, qui sont des bergers allemands.

« Mes chiens ont considérablement amélioré ma vie », a-t-elle ajouté. « Ils m’ont rendu heureux quand je suis à mon plus bas, et même chaque fois que je suis à mon plus haut, ils l’ont fait plus haut. Ils ont juste été le plus grand atout que j’aurais pu avoir. … Je ne le ferais pas les échanger pour le monde.

