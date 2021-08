Simone Biles aura une dernière chance pour l’or.

La gymnaste vedette de l’équipe américaine participera à la finale de la poutre d’équilibre mardi à Tokyo avec son coéquipier Suni Lee, selon un communiqué. tweeté le lundi matin par USA Gymnastics.

Simone Biles participera à la finale de la poutre à Tokyo mardi, lui donnant une dernière chance de remporter une médaille d’or aux Jeux de 2020. Mike Egerton / PA Images / Getty Images

« Nous sommes ravis de confirmer que vous verrez deux athlètes américains dans la finale de la poutre demain – Suni Lee ET Simone Biles !! J’ai hâte de vous voir tous les deux! » dit l’organisation.

Elle a remporté le bronze à la poutre aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Biles, 24 ans, la gymnaste la plus décorée de tous les temps, a stupéfait le monde après s’être retirée des finales du concours général ainsi que du saut de cheval, des exercices au sol et des barres asymétriques, citant l’accent mis sur sa santé mentale. Elle s’est également retirée de la finale par équipe, où les États-Unis ont remporté l’argent derrière le Comité olympique russe.

Biles a déclaré qu’elle éprouvait des « twisties », qui se produisent lorsque les gymnastes sont dans les airs et perdent conscience, ce qui rend difficile l’atterrissage en toute sécurité.

Elle a écrit sur Instagram le 30 juillet qu’elle se sentait « mieux » lorsqu’elle effectuait des mouvements sans torsion, mais qu’elle se sentait toujours « un peu » désynchronisée.

« Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre », a-t-elle écrit. « Sentiment le plus étrange et le plus étrange. »

Biles était le champion en titre du concours général, que Lee a remporté le 29 juillet, une performance passionnante pour le joueur de 18 ans du Minnesota.