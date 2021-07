Simone Biles, Naomi Osaka, Serena Williams et la valeur d’arrêter de fumer

Trois des stars du sport les plus célèbres et les plus réussies au monde ─ Naomi Osaka, Serena Williams et Simone Biles ─ ont une compétence importante en commun : la capacité de dire non.

En juin, Osaka s’est retiré de Roland-Garros en raison de problèmes de santé mentale. Plus tard dans le mois, son prédécesseur au tennis, Williams, a annoncé qu’elle ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo.

Maintenant, au milieu des Jeux de 2020, Biles s’est retiré de la gymnastique en équipe avant de quitter complètement la compétition. Dans un mouvement tout droit sorti du livre de jeu d’Osaka, Biles a expliqué que la décision était née d’un besoin de se concentrer sur sa santé mentale.

La leçon inattendue que ces champions du sport enseignent à la prochaine génération n’est pas de continuer quoi qu’il arrive, mais plutôt de savoir quand arrêter.

Arrêter a ses mérites et Biles, Osaka et Williams enseignent à la prochaine génération l’importance de dire non.

Quiconque a été élevé par un parent arrogant saura que cesser de fumer est rarement considéré comme admirable, en particulier dans le sport.

J’entends encore les mots de mon propre coach sportif résonner dans mes oreilles chaque fois que je suis sur le point d’arrêter quelque chose : « La pression fait les diamants.

Ce genre de logique a peut-être même engendré certains des plus grands athlètes, mais cela les a également fait s’effondrer. Osaka nous l’a déjà dit, si nous tenions à l’écouter.

Elle a clairement indiqué qu’elle avait besoin d’une pause pour la santé mentale du tennis, puis lorsqu’elle a été vaincue aux Jeux olympiques, elle a dû répondre à des questions invasives sur la pause.

Biles avait une opinion similaire. Le quadruple médaillé d’or olympique est aussi dur que possible et sait certainement comment être un champion, et savoir quand prendre du recul pourrait bien en faire partie.

« Nous devons protéger notre corps et notre esprit », a déclaré Biles à propos de son départ olympique. « C’est juste nul quand tu te bats avec ta propre tête. »

Biles fait partie d’une nouvelle génération qui reconnaît et respecte les liens inextricables entre la santé mentale et physique qui, selon Rachelle Stone, coach en prévention de l’épuisement professionnel, sont essentiels.

« Les athlètes d’élite ne comprennent que trop bien l’importance non seulement de leur bien-être physique, mais aussi de leur bien-être mental. Vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre, autant que nous, humains, essayons de le faire depuis de nombreuses années. »

Ne pas abandonner n’est pas toujours la meilleure chose.

La persévérance n’est pas tout ce qu’elle doit être. Kerri Strug vous dira tout à ce sujet.

Strug s’est cassé la cheville au saut de gymnastique lors des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta. Elle a complété le deuxième saut malgré la blessure, en collant l’atterrissage.

Strug est peut-être un symbole de force pour certains, mais elle n’a pas eu besoin de jouer sur sa blessure pour décrocher la médaille d’or. L’équipe des États-Unis avait le score pour gagner sans elle.

Des décennies plus tard, le GOAT de la gymnastique est un brillant exemple de pourquoi se mettre au-dessus de son sport est aussi admirable que l’inverse, sinon plus.

Osaka, Biles et Williams ne nous doivent rien.

Williams a été plus timide sur ses raisons de s’abstenir des Jeux olympiques et c’est une autre leçon. Ces athlètes ne nous doivent rien, ni une grande performance ni une explication pour une moins bonne.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j’ai pris ma décision olympique », a déclaré Williams en annonçant sa décision. « Je n’ai pas envie d’y entrer aujourd’hui. »

Ses commentaires rappellent aux jeunes que « non » est une phrase complète et ne nécessite pas d’explication supplémentaire.

Pour ces femmes, arrêter de fumer est une redéfinition des priorités de leurs propres besoins, quelque chose que les femmes ne se sentent pas habilitées à faire souvent.

Williams est une vétéran du sport qui est une athlète professionnelle depuis son adolescence. Biles et Osaka ont respectivement 24 et 23 ans. Ce sont des femmes qui font l’objet d’un examen minutieux, et leur insistance à ne pas rendre chaque partie d’elles-mêmes propriété publique est une leçon vitale pour les jeunes.

En tant que femmes noires, elles portent un fardeau de symbolisme, d’attentes et du droit que les autres estiment avoir sur leur travail corporel, mais elles n’ont commis aucune erreur en nous rappelant qu’elles ne nous doivent rien.

Abandonner est une bonne chose.

Arrêter de fumer est une partie importante de l’élaboration d’une vie qui vous sert le mieux. Biles a déclaré aux journalistes : « La vie ne se limite pas à la gymnastique. »

Sans enseigner l’importance de cesser de fumer, nous risquons d’élever une génération qui reste piégée dans des emplois et des relations qui dégradent leur bien-être mental.

Si nous suivons les exemples d’Osaka, Biles et Williams, cependant, nous transmettons la nécessité de choisir ce qui est le mieux pour nous-mêmes, même si cela frotte les gens dans le mauvais sens.

« En tant qu’entraîneur de burn-out, j’applaudis Simone Biles et Naomi Osaka pour avoir interrompu leurs performances physiques afin de retrouver leur équilibre avant de se blesser de manière irréparable », ajoute Stone. « Ils contribuent à sensibiliser dans un domaine qui en a grand besoin. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.