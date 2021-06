Simone Biles mène le peloton aux essais olympiques américains de gymnastique

Le premier jour de la compétition féminine des essais olympiques de gymnastique aux États-Unis a débuté vendredi et Simone Biles a fait ce qu’elle fait de mieux.

Le joueur de 24 ans a mené le peloton avec un total de 60,565 points. Biles a dominé à la poutre, au saut, ainsi qu’à l’exercice au sol, obtenant son score le plus élevé d’exercice au sol avec 15,366 points, 0,416 de plus que son précédent score le plus élevé de cette saison.

Suni Lee et Jordan Chiles sont également en lice après la première journée, respectivement deuxième et troisième aux championnats des États-Unis qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci. Lee, qui a obtenu le score aux barres asymétriques le plus élevé de la soirée avec un score de 15,3.

MyKayla Skinner et Grace McCallum font partie des anciens membres de l’équipe des championnats du monde qui complètent le top cinq après le premier jour.

Le deuxième jour de la compétition féminine aux essais aura lieu dimanche. La compétition masculine, qui déterminera les cinq hommes nommés dans l’équipe olympique, a débuté jeudi et se terminera samedi. Les sélections finales pour l’équipe seront nommées à la fin des essais.

Jade Carey, 21 ans, a décroché sa place aux Jeux olympiques de Tokyo en avril dernier grâce à une qualification rendue possible par la Fédération internationale de gymnastique. Dans une publication sur Instagram le 15 juin, Carey a révélé qu’elle prévoyait d’accepter la place individuelle et a écrit en partie : . Merci pour votre soutien continu. »

Du côté des femmes, les deux meilleures gymnastes des essais de ce week-end gagneront automatiquement leurs nominations pour l’équipe des États-Unis. Les deux gymnastes par équipes restantes, ainsi qu’un cinquième gymnaste pour les épreuves individuelles, seront choisis par un comité de sélection. Au total, six femmes, dont Carey, participeront aux Jeux de Tokyo le mois prochain.

Biles est actuellement la gymnaste féminine la plus décorée de tous les temps. Elle est également en passe de battre un autre record américain du plus grand nombre de médailles d’or olympiques en carrière remportées par une femme dans tous les sports. Elle pourrait très bien devenir la femme américaine la plus âgée à remporter l’or olympique au concours général cet été.

Comme l’a dit un fan signe vendredi, « C’est le monde de Simone et nous vivons tous dedans. »

Biles a révélé en avril qu’elle tenterait sa deuxième course aux Jeux olympiques afin d’être la voix des survivants d’abus. Elle a dit qu’elle voulait utiliser ses projecteurs pour pousser au changement dans le monde de la gymnastique à la suite du scandale des abus sexuels impliquant l’ancien médecin de l’équipe de gymnastique américaine, Larry Nassar.

Aux Jeux de Rio 2016, Biles a remporté quatre médailles d’or et une médaille de bronze et elle est actuellement la plus décorée de tous les temps. Plus tôt ce mois-ci, Biles est encore entrée dans l’histoire en remportant son septième titre consécutif au concours général aux championnats américains de gymnastique. Lors de l’US Classic à Indianapolis en mai, Biles a réussi un coup qu’aucune femme n’avait jamais exécuté en compétition auparavant : le double carpé Yurchenko au saut.

