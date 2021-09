Simone Biles dit qu’elle « aurait dû arrêter bien avant Tokyo » dans une interview franche

Lorsque Simone Biles s’est dirigée vers les Jeux de Tokyo avec l’équipe américaine de gymnastique féminine, son succès olympique semblait assuré avant même d’atterrir au Japon. Après tout, elle est la gymnaste la plus décorée actuellement en compétition ; elle est connue pour le clouer; elle est la CHÈVRE.

Mais avec le recul, malgré ses antécédents, Biles dit qu’elle n’est pas surprise que les choses ne se soient pas passées comme prévu. Le recul lui a donné une image plus claire de ce qui l’a amenée à se retirer de la compétition par équipe – et pourquoi elle aurait dû s’en retirer encore plus tôt.

« Si vous regardez tout ce que j’ai vécu ces sept dernières années, je n’aurais jamais dû faire une autre équipe olympique », a expliqué l’athlète de 24 ans dans une nouvelle interview franche avec le magazine New York. « J’aurais dû arrêter bien avant Tokyo, quand Larry Nassar était dans les médias pendant deux ans. »

En 2017, l’ancien médecin américain de gymnastique a été condamné à jusqu’à 175 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement 10 des plus de 265 femmes et filles qui se sont manifestées, dont Biles.

« C’était trop », se souvient Biles du stress qu’elle a enduré. «Mais je n’allais pas le laisser prendre quelque chose pour lequel je travaille depuis que j’ai 6 ans. Je n’allais pas le laisser m’enlever cette joie. J’ai donc dépassé cela aussi longtemps que mon esprit et mon corps me le permettaient.

C’était jusqu’au moment où elle a perdu la conscience de l’air au milieu de sa routine de saut au centre de gymnastique Ariake en juillet. Elle avait affaire à ce que les gymnastes appellent «les twisties», quand on perd la trace de leur position dans la routine et ne peut pas se fier à la mémoire musculaire.

Simone Biles des États-Unis participe à la finale de la poutre d’équilibre femmes le onzième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Centre de gymnastique Ariake le 3 août 2021 à Tokyo, Japon. Biles a remporté la troisième place. Ali Atmaca / Agence Anadolu via Getty Images

« Si j’avais toujours ma conscience aérienne et que je passais une mauvaise journée, j’aurais continué », a déclaré Biles à la publication. « Mais c’était plus que ça. »

Et le risque était trop grand.

« C’est tellement dangereux », a-t-elle ajouté. « C’est essentiellement la vie ou la mort. C’est un miracle que j’ai atterri sur mes pieds. S’il s’agissait d’une autre personne, ils seraient sortis sur une civière. Dès que j’ai atterri dans ce saut, je suis allé dire à mon entraîneur : « Je ne peux pas continuer. »

C’était une décision qu’elle savait qu’elle devait prendre, mais qu’elle savait que beaucoup ne comprendraient pas, car les Jeux olympiques sont souvent considérés comme une situation dans laquelle un athlète devrait tout donner quoi qu’il arrive – et elle avait tant donné en le passé.

Même Biles a noté que c’est « un peu inouï de gagner autant de choses que moi ». Mais son « talent donné par Dieu » n’a pas changé les faits. Les olympiens sont des êtres humains qui font un travail, un fait souvent perdu pour les spectateurs enthousiastes.

« Dites jusqu’à 30 ans, vous avez votre vue complète », a déclaré Biles dans une tentative de rendre sa situation plus compréhensible. « Un matin, vous vous réveillez, vous ne voyez plus rien, mais les gens vous disent de continuer et de faire votre travail quotidien comme si vous aviez toujours la vue. Vous seriez perdu, n’est-ce pas ? C’est la seule chose à laquelle je peux m’identifier.

Le franchir n’a jamais été une option.

« Je fais de la gymnastique depuis 18 ans. Je me suis réveillé – je l’ai perdu », dit-elle simplement. « Comment suis-je censé continuer ma journée ? »

Elle ne pouvait pas, et maintenant son expérience à Tokyo a conduit à un dialogue ouvert sur les athlètes, la santé mentale et savoir quand dire assez c’est assez.