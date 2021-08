Simone Biles dit à Hoda qu’elle « laisse la porte ouverte » pour le retour olympique

Simone Biles quitte les Jeux olympiques de Tokyo avec une médaille de bronze et un soutien international après avoir publiquement traité un cas de « twisties » qui a conduit à son retrait de plusieurs autres événements.

Avant de quitter le Japon, Biles s’est entretenue avec Hoda Kotb de 45secondes.fr, qui a encouragé Team USA lors de leurs compétitions, pour parler franchement de son séjour à Tokyo et de ses projets futurs. Biles, 24 ans, a déclaré qu’elle était heureuse de pouvoir concourir mardi.

« C’est tellement fou. Je suis heureux d’avoir pu revenir là-bas et faire une autre routine, d’autant plus que j’avais les filles là-bas qui m’enracinaient ainsi que les gars. C’était vraiment incroyable », a déclaré la star de la gymnastique. . « Je suis fier de moi pour la façon dont j’ai réussi et j’ai même appris cette sortie que je n’avais pas faite depuis des années. Et juste mettre un bon set, c’est tout ce que je voulais vraiment. Je ne m’attendais pas à repartir avec une médaille ou quoi que ce soit, je voulais juste aller là-bas et le faire pour moi-même. Et je l’ai fait. «

En rapport

Biles a déclaré qu’au début, elle avait pensé à se retirer de l’épreuve de poutre, mais est finalement devenue suffisamment confiante dans sa sortie et ses autres compétences pour concourir. Elle a dit à Hoda que la médaille de bronze pour la routine était extrêmement significative.

« C’est certainement mieux que la médaille de bronze de Rio à la poutre (des Jeux olympiques de 2016), mais cela montre aussi que je l’ai fait pour moi-même, je peux aller là-bas et frapper un autre set », a déclaré Biles. « J’étais simplement excité de participer à nouveau aux Jeux olympiques parce qu’au début, je pensais que c’était fini. »

Simone Biles participe à la finale de la poutre féminine lors de la onzième journée des Jeux Olympiques de 2020 au Centre de gymnastique Ariake, le 3 août 2021, à Tokyo. Laurence Griffiths / Getty Images

Biles s’est retirée du concours général par équipe, du concours général individuel, du saut de cheval, de l’exercice au sol et des épreuves de barres asymétriques après s’être « perdue dans les airs » lors de son saut dans le concours général par équipe la semaine dernière. La gymnaste a déclaré qu’elle était « pétrifiée » et qu’elle ne savait pas où elle atterrirait, ce qui l’a amenée à décider de se retirer. Elle craignait également que sa difficulté ne fasse perdre à l’équipe la chance de remporter une médaille.

« Elles ont travaillé si dur et je ne pouvais pas perdre une médaille pour ces filles », a déclaré Biles. « J’ai décidé de me retirer, donc je pense qu’en ne m’ayant pas en compétition, ils ont remporté la médaille parce que si j’avais été dedans, je me serais encore plus perdu dans les airs et j’aurais fait une chute et potentiellement blessé moi-même et vous ne peut pas remplacer un athlète. Cela aurait pu se passer de différentes manières, mais les gens ne connaissent pas les règles. alors.' »

En rapport

La gymnaste a déclaré qu’il n’était « pas facile » de « l’abandonner » après « avoir travaillé cinq ans pour un rêve » mais savait qu’il fallait prendre du recul. Hoda l’a félicitée de savoir quand se mettre en premier.

« Je pensais que c’était courageux de ma part aussi, juste parce que si vous me l’aviez demandé il y a quelques années, j’aurais continué à pousser mais j’ai maintenant l’âge où je contrôle en quelque sorte mon propre bien-être mental et je Je savais que c’était la meilleure décision pour l’équipe et moi-même », a déclaré Biles. « Je n’étais pas têtu, donc je suis fier de moi pour la croissance. »

Biles a déclaré qu’avant même le début des Jeux olympiques, elle était soumise à une telle pression que c’était « comme le poids du monde sur vos épaules ». Elle a dit à Hoda que le sentiment peut être « très accablant » et « un peu trop lourd à porter », mais cela aide à prendre du recul et à se concentrer sur sa santé mentale, comme elle l’a fait à Tokyo.

« Cela s’est terminé en beauté, donc (je suis) très reconnaissant, reconnaissant pour cela », a déclaré Biles. « Mais j’ai toujours l’impression que nous rentrons à la maison et il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler en interne et mentalement pour avoir l’impression d’avoir réussi ici. »

Biles a également partagé une publication sur son compte Instagram reflétant son temps aux jeux alors qu’elle se préparait à quitter Tokyo.

« Pas du tout comme j’imaginais ou rêvais que mes deuxièmes Jeux olympiques se dérouleraient, mais j’ai la chance de représenter les États-Unis », a-t-elle écrit. « Je chérirai pour toujours cette expérience olympique unique. Merci à tous pour l’amour et le soutien sans fin. Je suis vraiment reconnaissant. »

« Quitter Tokyo avec 2 médailles olympiques supplémentaires à ajouter à ma collection, ce n’est pas trop mal ! » a-t-elle poursuivi, avant de terminer son message par : « 7 fois médaillée olympique ».

Hoda a suggéré qu’une couche supplémentaire de stress était la compétition en tant que seul gymnaste qui avait été maltraité par l’ancien médecin de l’équipe Larry Nassar. Biles a déclaré à Hoda qu’en tant que star du sport, elle se sentait responsable de s’assurer que les abus de Nassar ne soient pas « enterrés sous le tapis », mais a déclaré que la pression aurait pu l’affecter.

En rapport

« Maintenant que j’y pense, peut-être à l’arrière de ma tête, probablement oui … Il y a certains déclencheurs (que) vous ne connaissez même pas, et je pense que cela aurait pu (m’affecter) », a déclaré Biles. « Je ne suis pas vraiment sûr, j’étais juste la semaine la plus folle. »

Malgré le stress, Biles a déclaré que son passage aux Jeux de Tokyo l’avait aidée à se rendre compte que son estime de soi était plus que la façon dont les autres la voyaient. Elle a dit à Hoda que son pire moment était « probablement de réaliser ou de reconnaître qu’on ne se souviendrait de (elle) que pour (ses) médailles », mais a pu surmonter la peur.

« Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit : ‘Je suis plus que mes médailles et ma gymnastique, je suis un être humain' », se souvient Biles. « Et j’ai aussi fait des choses courageuses en dehors de ce sport et je ne suis pas un lâcheur et il a fallu tout cela pour le voir, parce que … si cette situation ne s’est pas produite, je ne pense pas que je l’aurais jamais vu de cette façon, je n’aurais jamais pu m’en aller et penser que je suis plus que de la gymnastique et des médailles. »

En rapport

Cependant, Biles a laissé entendre que ce n’était peut-être pas la dernière fois que nous la voyons aux Jeux olympiques. Elle « laisse la porte ouverte » pour un retour potentiel.

« Je pense que je dois savourer et participer à ces Jeux olympiques, et reconnaître en quelque sorte ce que j’ai fait avec ma carrière parce qu’après 2016, je n’ai pas pu le faire », a déclaré Biles. « La vie passe tellement vite et maintenant j’ai une plus grande appréciation de la vie après tout ce qui s’est passé au cours des cinq dernières années. »

En rapport: