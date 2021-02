Simone Ashley, Kate Sharma dans « Bridgerton », qui est-elle: profil, âge, carrière, petit ami, photos Instagram et tout sur l’actrice

Netflix a récemment révélé que « BridgertonReviendra pour une deuxième saison à la fin de cette année 2021. Cette fois, l’histoire de l’ère de la régence se concentrera sur le vicomte Anthony Bridgerton et son nouvel amour intéresse Kate Sharma, qui sera jouée par Simone Ashley.

Approuvé par l’auteur elle-même Julia Quinn, beaucoup connaissent peut-être déjà le travail de Ashley dans l’autre grand succès de Netflix, « Éducation sexuelle». La série humoristique britannique a fait forte impression lors de sa première de Janvier 2019 pour présenter les différentes énigmes sexuelles d’adolescents dans un lycée.

Pour le rôle de Kate Sharma et Simone Ashley doit devenir quelqu’un de totalement différent comme c’était le cas pour Olivia Hanan, un membre de « Les Incorruptibles». Cependant, il partagera son caractère rusé et fort pour empêcher le vicomte de Anthony Bridgerton essayez de vous en sortir avec la deuxième saison de l’émission.

Qui est-ce Simone Ashley? Ceux qui n’ont pas vu « Éducation sexuelle« Ou l’une de ses autres œuvres, je ne connais pas la trajectoire de l’actrice de 25 ans. Par conséquent, dans cet article, nous ferons un bref bilan de sa vie, de sa carrière, du profil qu’elle a et de quelques faits curieux qui l’ont aidée à être choisie pour jouer. Kate dans la deuxième saison de « Bridgerton».

HISTOIRE DE SIMONE ASHLEY

Préparez-vous à tomber amoureux de Simone Ashley, qui jouera Kate dans la saison 2 de Bridgerton. Kate est une jeune femme intelligente et têtue qui ne souffre pas d’imbéciles – Anthony Bridgerton est très inclus. » pic.twitter.com/xdVilOjL4Y – Netflix (@netflix) 15 février 2021

Né 30 mars 1995, Simone Ashley est une actrice britannique d’origine indienne d’origine tamoule. Ashley a développé ses talents d’actrice dans le ArtsEd School à Chiswick, une école qui a eu des élèves assez réussis comme Julie Andrews, qui donne la parole à Dame Whistledown dans « Bridgerton”Et a également fréquenté cette école.

Alors qu’il se produit depuis quelques années, Ashley Il a déjà expliqué comment sa famille indienne traditionnelle doutait qu’il poursuive une carrière non conventionnelle. Le monde de Hollywood Il a progressivement changé pour inclure plus d’acteurs d’ethnies différentes pour donner un sentiment de diversité, mais ce n’est toujours pas la majorité.

Simone Ashley dans « Sex Education » (Photo: Netflix)

« Ils trouvent toujours cela assez effrayant et troublant. Il n’y a pas de boule de cristal, il n’y a pas de sécurité, il n’y a aucune garantie. Quel peut être le pire cauchemar d’un parent. Mais ils savent que je suis une femme intelligente. Vous ne pouvez pas passer votre vie avec ce que vos parents veulent, ou vos amis, professeurs, amoureux, veulent« , A-t-il commenté dans une interview avec Veylex.

Dans la même interview, il a également expliqué comment, malgré le les inquiétudes de vos parents concernant votre gagne-pain, il est toujours allé de l’avant pour créer son propre chemin. « Vous devez être votre propre héros et suivre votre instinct. Mes parents me protègent incroyablement et je trouve cela parfois assez étouffant. Cela m’a donné envie de m’évader et de faire les choses à ma façon. J’ai toujours été un peu rebelle dans ce sens« , Il a fini.

PROGRAMMES DANS LESQUELS SIMONE ASHLEY A RÉALISÉ

Simone Ashley participera à la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo: Instagram)

Comme mentionné ci-dessus, probablement les fans de Netflix ai vu Simone Ashley dans la série à succès « Éducation sexuelle« , Jouant le rôle de Olivia Hanan, un des « Les Incorruptibles». Alors qu’elle parlait de sa partie préférée du jeu de l’adolescent compliqué, Ashley a révélé qu’il était en fait capable de modeler le personnage de Olivia à partir de zéro.

« Créer et explorer ce personnage au cours des premières étapes de la première saison de tournage était très amusant« , Il a dit Veylex. « Olivia a été écrite presque comme une toile vierge, il n’y avait pas de description du personnage, j’ai donc sorti mes pinceaux et j’ai commencé à peindre. Je me suis assis avec les écrivains et nous avons discuté de leur histoire, questionnant leurs choix et leur parcours au lycée. J’ai fait beaucoup de recherches.

Simone Ashley participera à la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo: Instagram)

Sur le chemin du coucher, un jour, j’ai demandé à notre chauffeur si nous pouvions nous arrêter dans un dépanneur en chemin, j’ai acheté 10 livres de chewing-gum, j’ai mis un gros morceau dans ma bouche et j’ai montré à notre réalisateur et producteur principal. quelle est la taille de la bulle qu’il pourrait créer. Cela avait l’air vraiment cool alors nous avons décidé de l’intégrer au personnageIl a continué.

Bien que ce soit l’une de ses œuvres les plus importantes, la vérité est que ce n’est pas nouveau dans le monde de Hollywood. Parmi ses dernières œuvres, il a également agi comme la petite amie du protagoniste de « Pokémon: Détective Pikachu« , »Mensonge de toi« , »Victime« , »moineau« , »Boogie homme« , »Tuer Ben Lyk« , »Frapper« , »Sang de loup« , »La culpabilité»Et bien d’autres séries, films et courts métrages.

SIMONE ASHLEY EN AMOUR

Simone Ashley dans « Sex Education » (Photo: Netflix)

Simone Ashley elle n’a pas eu de petit ami pendant toute sa carrière en Hollywood, ou du moins pas celle que vous avez présentée publiquement ou sur vos réseaux sociaux. Bien que les fans la voulaient elle et son petit ami Armin Karima de « Éducation sexuelle«Ils sont ensemble dans la vraie vie, la vérité est qu’ils ne sont pas sortis de façon romantique en dehors de l’enregistrement du programme.

Dans la saison 2 de « Bridgerton», Elle sera l’intérêt amoureux de Anthony Bridgerton interpreté par Jonathan Bailey, donc la série peut voir naître une romance entre les deux acteurs. Ce qui est certain, c’est que Simone Il a toujours traité ces relations de manière très professionnelle, sans mélanger les relations à l’écran avec celles de la vie réelle.

INSTAGRAM ET PHOTOS DE SIMONE ASHLEY

Simone Ashley sur Instagram (Photo: simoneasshley)

