Simone Ashley a confirmé qu’elle ne sera pas dans Sex Education, saison 4 : était-ce la faute de Bridgerton ?

Netflix

Dans la deuxième saison de Bridgerton, Simone-Ashley a brillé en tant que Kate Sharma et il semble que ce sera maintenant son seul personnage dans Netflix. C’est pour ça que tu pars éducation sexuelle? On vous dit !

©IMDBSimone Ashley dans l’éducation sexuelle

La deuxième saison de Bridgerton est venu sur netflixpour redevenir une sensation mondiale. La série créée par Shonda Rhimes et basée sur les livres de Julia Quinn a créé ses nouveaux épisodes le 25 mars et le succès ne s’est pas fait attendre. En une semaine seulement, il a récolté des chiffres inatteignables qui, d’une certaine manière, le retransforment en l’une des fictions les plus vues de l’histoire de la plateforme.

Bien qu’il faille noter qu’à cette occasion la deuxième partie de Bridgerton n’était pas concentré sur L’histoire de Daphné et Simon, mais à la recherche de l’amour d’Anthony. Ce personnage, incarné par Jonathan Bailey Depuis la première édition, il a été le protagoniste de la Le deuxième livre de Julia Quinn, le vicomte qui m’aimaitet c’est pourquoi Shonda Rhimes n’a pas évité de le prendre comme personnage principal de sa nouvelle production.

Cependant, capturer l’histoire d’Anthony signifiait également devoir inclure deux personnages très importants dans les livres : les sœurs Sharma. Kate et Edwina arrivent à Mayfair pour mettre le vicomte au milieu d’un triangle amoureux. ce qui complique l’image de la famille Bridgerton. En tout cas, celle qui joue le rôle le plus important dans ce triangle est Kate, qui est interprétée par Simone-Ashley et se transforme en véritable intérêt amoureux du personnage de Bailey.

Simone Ashley est connue sur Netflix grâce à son rôle d’Olivia Hanan dans la série éducation sexuelle, où elle a été catapultée à la renommée internationale et a été vue par différents producteurs. Mais maintenant, son arrivée à Bridgerton Cela a tout changé pour elle, y compris les prochaines étapes qu’elle franchira dans sa carrière. Cela est dû au fait que la fiction d’époque a beaucoup plus de succès que, par exemple, le drame pour les jeunes et, en plus, dans ladite bande, il a obtenu un rôle principal qu’il n’avait pas dans le précédent.

Tel est ainsi Ashley vient de confirmer qu’elle ne reviendra pas à Moordale pour la saison quatre de éducation sexuelle et, sans aucun doute, Kate Sharma a beaucoup à voir avec cette décision. « On me le demande tout le temps, mais non. À présent je suis une fille de bridgerton», a assuré Simone dans une interview à l’émission ce matin où elle a précisé qu’elle aimait ce personnage, mais que pour elle, elle était déjà en retard.

C’est-à-dire que maintenant, vous vous concentrez sur la troisième saison de Bridgerton depuis quelques semaines, elle a annoncé qu’elle et Jonathan Bailey oui ils seront de retour les épisodes avec Luke Thompson. Dans la prochaine édition, qui n’a toujours pas de date de sortie, Netflix se concentrera sur le troisième livre de Julia Quinn, Je te donne mon coeur, où celui qui cherche l’amour est Benoît, le troisième frère de la famille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂