Simon Rex pourrait remporter un Oscar pour Red Rocket

Sean Baker s’est avéré être un cinéaste réfléchi, innovant et original depuis le début de sa carrière. Baker est apparu pour la première fois sur la carte avec son film de 2015 Mandarine, qui raconte l’histoire d’une prostituée trans en quête à Hollywood pour retrouver son souteneur la veille de Noël. Le film a été tourné avec trois caméras Iphone 5 et a prouvé que vous pouvez faire un film puissant avec le strict minimum de technologie. Quoi Mandarine dépourvu de technologie, il s’est composé d’une histoire puissante, de techniques de mise en scène et de performances.

Le film de suivi de Baker était Le projet Floride, qui a suivi Moonee (Brooklynn Prince) et ses amis alors qu’ils causent des problèmes pour passer le temps pendant l’été, vivant dans des motels bon marché à la périphérie de Disney World. Baker a obtenu une performance de l’enfant acteur Prince qui était si réelle que même les acteurs qui ont travaillé pendant des décennies ne pourraient pas se comparer. Prince a joué aux côtés de Willem Dafoe, qui a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle, prouvant ainsi les capacités de Baker en tant que réalisateur.

Les films de Baker sont d’une beauté à couper le souffle tout en étant granuleux, dérangeants et incroyablement réels, ce qui en fait une sorte de croisement entre Terence Malleck et Harmony Korine. Il est connu pour avoir choisi des acteurs inconnus qui livrent de superbes performances. Son prochain film Fusée rouge ne sera pas différent.

Simon Rex, qui a eu une carrière très peu conventionnelle, reçoit des éloges et le buzz des premiers Oscars pour son rôle principal en tant qu’ex-star du porno qui revient dans sa ville natale au Texas. Le film a récemment sorti une bande-annonce du film sur l’air de NSYNC Au revoir, au revoir, au revoir, et le public est impatient de voir le film provocateur.

Fusée rouge a fait sa première mondiale à Cannes et a reçu une ovation debout de cinq minutes et tout le monde parle du retour épique de Simon Rex. Plongeons dans le film et explorons les chances que Rex remporte l’Oscar du meilleur acteur.

Intrigue, distribution et date de sortie

Fusée rouge suit Mikey Saber (Rex), une star du porno échouée qui retourne dans sa ville natale du Texas et perturbe la vie de sa famille et de ses amis alors qu’il essaie de trouver du travail et de commencer une nouvelle vie. Saber se heurte à son ex-épouse Lexi (Bree Elrod) et, à travers une série de malheurs, noue une relation avec un employé de magasin de donnot mineur nommé Strawberry (Suzanna Son). la fusée rouge l’intrigue est provocante, choquante et peut bouleverser certains publics. Comme les films précédents de Baker, la distribution comprend une liste d’acteurs non ou novices qui jouent aux côtés de Rex. Les choix de Baker en matière de casting ont livré des performances réelles et granuleuses dans le passé et il ne devrait pas en être autrement avec Fusée rouge. Entre autres, le casting du film comprend Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss. Le film, qui a été produit par A24, a fait le tour du circuit des festivals et a fait sa première mondiale à Cannes le 14 juillet 2021. Il devrait sortir en salles le 10 décembre 2021.

La carrière intéressante de Simon Rex

Rex est né dans la région de la baie de San Francisco et à l’âge de 19 ans, et a commencé à faire des films pour adultes sous le pseudonyme de « Sebastian ». Cela prouve certainement la bonne décision de choisir Rex pour le rôle de Mikey Saber, car il a très probablement intégré ses expériences réelles dans sa performance. À partir de là, Rex a pris des concerts de mannequin et a travaillé avec des marques telles que Levis, Clavin Klein et Tommy Hilfiger. Ses débuts à la télévision ont eu lieu en 1995, lorsqu’il a été embauché par MTV pour être vidéo-jockey, où il a travaillé pendant deux ans. Dans les années à venir, Rex a fait plusieurs apparitions dans des émissions de télévision et a poursuivi sa carrière musicale sous son alter ego, Dirt Nasty. Rex est probablement plus connu pour son rôle principal en tant que rappeur en herbe George dans Film d’horreur 3, ainsi que ses rôles dans les suites. Avec un tel CV, il serait peu probable qu’un acteur comme Rex soit choisi pour un rôle digne d’un Oscar. Baker a évidemment vu quelque chose dans Rex et à en juger par ce que disent les critiques, nous pourrions examiner les retours de tous les retours.

Ce que disent les critiques

Fusée rouge a actuellement une note de 87% sur Rotten Tomatoes, le consensus global étant « dirigé par les performances magnétiques de Simon Rex, Fusée rouge est un autre regard vivant et vivant sur la vie américaine moderne du réalisateur/co-scénariste Sean Baker. Variété article, Clayton Davis a déclaré, « Rex incarne « la fusée rouge« Le protagoniste Mikey Saber de part en part, et c’est un personnage que vous aimez et détestez à la fois ». Davis a également félicité la performance de soutien de Bree Elrod en tant que femme de Saber, Lexi. Dans le passé, nous avons vu l’Académie remarquer et louer des rôles de retour comme Mickey Rourke dans Le lutteur et Michael Keaton dans Homme-oiseau. Cela dit, le passé douteux de Rex et le scénario controversé de Fusée rouge pourrait en fait entraver les chances d’obtenir la reconnaissance de l’Académie. Dans un entretien avec Le journaliste hollywoodien, Rex lui-même a déclaré: « Cela faisait des années que je n’avais pas vraiment eu de gens qui appelaient pour des auditions. » Quoi qu’il en soit, Rex semble être tombé dans un rôle qui lui était destiné, et même si une grande partie de son travail a été assez loufoque dans le passé, personne ne peut nier qu’il a du talent et du charisme. Parfois, il suffit d’un bon réalisateur pour voir votre potentiel et vous donner une chance de briller. Baker est une force avec laquelle il faut compter en tant que cinéaste et il a repoussé les limites du cinéma à de nouveaux niveaux en prenant des risques à la fois dans la production et le casting. Tout le monde aime un retour et même si ce n’est pas certain, un film comme Fusée rouge avec un acteur comme Simon Rex montrera sûrement que tout est possible s’il attire l’attention de l’Académie.





