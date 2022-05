Simon Rex au casting de Pussy Island, le premier thriller de Zoë Kravitz

Simon Rex a signé pour le premier film de Zoë Kravitz Île aux chattes, Rapports sur les délais. Le Fusée rouge apparaîtra aux côtés de Channing Tatum et Naomi Ackie pour le thriller à venir. Kravitz, qui a récemment joué le rôle de Catwoman dans Le Batmana co-écrit le film avec ET Feigenbaum (Haute fidélité, 2020). Kravitz coproduira le film avec Bruce Cohen, Tiffany Persons et Tatum’s Free Association avec Garret Levitz supervisant le projet au nom de Free Association.

Pussy Island suit l’histoire de Frida (Ackie), une jeune serveuse de cocktails vivant à Los Angeles intéressée à poursuivre le philanthrope et magnat de la technologie Slater King (Tatum). Frida fait son chemin dans le cercle restreint de King et est finalement invitée à une fête sur son île privée. Une fois sur place, les choses s’avèrent différentes de ce à quoi on s’attendait.

Dans une précédente interview avec Deadline, Tatum a déclaré ce qui suit à propos de son personnage :

« Slater est un personnage sauvage, une version extrêmement engagée – psychotique peut-être – mais une version extrême de moi-même. Je suis très intéressé de voir de quoi les humains sont capables, physiquement, mentalement, spirituellement, énergétiquement, tout cela. Il veut savoir ce dont les gens sont capables, ce qu’ils veulent et ce dont ils sont capables quand ils veulent quelque chose. »

Simon Rex à nouveau à l’honneur

Après avoir été mannequin pour Tommy Hilfiger, Versace, Levi’s et Calvin Klein, Rex est devenu une star de la télévision populaire en 1995 lorsqu’il est devenu VJ MTV. Cela l’a propulsé dans le métier d’acteur, et il est apparu plus tard dans des émissions de télévision, notamment Jack & Jill, Felicity, Everwood et Pays d’été. En 2002, il a été choisi aux côtés d’Amanda Bynes et Jennie Garth pour jouer dans la première saison de Ce que j’aime chez toi. Son premier grand rôle au cinéma est venu en 2003 avec Scary Movie 3 (il est également apparu dans Scary Movie 4 et Scary Movie 5). En 2005, il entre dans l’arène musicale sous le nom de Dirt Nasty.

Rex a continué à apparaître à la télévision et au cinéma au fil des ans, mais son interprétation de Mickey Saber dans Sean Baker’s Fusée rouge a commencé à le montrer sous un jour différent. Il a reçu des distinctions pour le rôle de Saber, une star du porno qui a dépassé son apogée et qui revient, malvenue, dans sa ville natale du Texas. Fusée rouge a été présenté en première au Festival de Cannes l’an dernier et a été nominé pour la Palme d’Or. Rex a reçu le Independent Spirit Award du meilleur rôle principal masculin.

Rex a gardé un emploi du temps chargé depuis son interprétation acclamée par la critique de Sabre. Il apparaîtra dans plusieurs projets à venir, y compris Pussy Island, Mack et Rita avec Diane Keaton, Hymne national avec Sydney Sweeney, Halsey et Eric Dane, Vers le bas avec Lukas Gage et Zachary Quinto, et Providence avec Lily James et Joseph Gordon-Levitt.

