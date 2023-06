Simon Pegg taquine son retour dans la saison 4 de The Boys : « Tu vas adorer »

Attention: Simon Pegg révèle des spoilers mineurs pour The Boys saison 4La quatrième saison à venir de Les garçons va ramener Simon Pegg en tant que père timide de Hughie Campbell (Jack Quaid), et l’acteur a apporté de nouveaux détails sur son implication dans les prochains épisodes. Au cours des saisons précédentes, Hugh Campbell Sr. de Pegg a eu une présence assez limitée. Il est apparu plusieurs fois dans la première saison, mais après s’être totalement absenté dans la saison 2, il n’est apparu dans la saison 3 que pour une brève apparition, apparaissant dans un appel Zoom avec son fils. Pegg avait précédemment confirmé qu’il serait de retour dans la quatrième saison.







Dans une nouvelle interview avec Collider, Pegg a expliqué ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la saison 4. Bien qu’il ne puisse divulguer aucune information spécifique sur ce qui se passera avec Hughie Campbell Sr. ou d’autres personnages, il a divulgué qu’il aura plus de présence. cette saison qu’il ne l’a fait au cours des deux dernières. L’acteur a également évoqué le fait de travailler avec Jack Quaid et Rose DeWitt tout en taquinant davantage la nature « malade » de la saison 4.

« Je peux taquiner – vous savez à quel point The Boys est fou? Ça va devenir encore plus fou », a expliqué Pegg. « Je me suis tellement amusé dans cette émission et c’était génial de revenir jouer Hugh Sr. J’adore Jack, et c’était génial de travailler avec Rose DeWitt, qui joue la mère de Hughie, qui est également de retour. Ça va être génial , et vous allez adorer. Je suis dans environ quatre épisodes et c’était une joie d’être de retour. C’est une super équipe et cette série est dingue comme de la merde. »

Pegg a annoncé qu’il avait terminé son travail sur la saison 4 en janvier. À ce moment-là, il a partagé une image du logo Vought Studios de l’ensemble tout en taquinant à quel point la nouvelle saison allait être encore plus folle que les trois premières.

« C’est une conclusion pour moi sur cette saison de [The Boys] », a déclaré Pegg. « Plus amusant qu’un lavement composé V. Tellement fière de faire partie de ce spectacle incroyable. Tout le monde manquera. La saison 4 va être FOLLE !!! »

La saison 4 de The Boys apporte également de nouvelles stars

Karl Urbain/Instagram

Pegg sera l’une des nombreuses stars de retour à venir pour la saison 4 de Les garçons, mais il y a aussi de la place pour les nouveaux arrivants. De nombreux fans sont ravis de savoir que Jeffrey Dean Morgan entre enfin dans la série, alors que le showrunner Eric Kripke a été ouvert sur son désir de faire entrer le Les morts ambulants étoile. Le personnage de Morgan n’a pas été révélé et il reste à voir s’il servira d’ami ou d’ennemi à Billy Butcher de Karl Urban et à sa bande de justiciers.

La quatrième saison de Les garçons n’a pas encore de date de première. Les trois premières saisons peuvent être diffusées sur Prime Video.