Simon Pegg dit que les fans de Star Wars sont « toxiques »

guerres des étoiles

Le comédien de renom Simon Pegg est sorti de la scène avec des déclarations qui feront bouger le nid de guêpes parmi les fans de la franchise Star Wars.

simon est un acteur et comédien populaire qui a acquis une renommée internationale grâce à son travail avec Nick Frost dans des titres tels que Shaun des morts, Fuzz chaud Oui la fin du monde. Il a également rejoint la franchise d’action et de suspense avec un succès significatif. Mission impossible où il accompagne Tom Cruise et fait enfin partie d’une autre saga à succès : Star Trekdirigé par Chris Pine et Zachary Quinto sous la direction de JJ Abrams.

L’acteur britannique a fait des déclarations controversées dans l’émission de radio Jim et Sam où il a été encouragé à qualifier les adeptes de guerres des étoilesla franchise populaire créée par l’esprit imaginatif de George Lucas et actuellement détenue par Disney, comme la plus « toxique ». À l’époque, il avait décidé de prendre la défense de Kelly Marie Tran pour ce qui s’était généré autour de l’actrice dans la trilogie suite de la saga.

Pour être honnête, et en tant que personne qui était, vous savez, enthousiasmée par les préquelles à leur sortie, la base de fans de Star Wars semble vraiment être la plus toxique en ce moment.les déclarations semblent avoir une Horaire parfait si l’on tient compte d’une autre polémique entourant le fandom de la saga intergalactique créée par Lucas si l’on se souvient de la réaction contre Moses Ingram une fois que l’actrice noire a fait ses débuts dans Obi Wan Kenobi.

La vérité est que la mention de simon à propos des préquelles n’est pas capricieux, après tout, le même acteur a déclaré qu’il faisait partie de la réaction contre Jar Jar Binks et les Britanniques ont évoqué cette situation : « Je me sens horrible d’avoir fait partie de ça ». Bien sûr, l’acteur qui a donné vie au maladroit Jar Jar, Ahmed Meilleura avoué une fois qu’il avait même pensé à se suicider à cause de la réponse négative que sa participation au film avait eue.

simon fait partie de l’autre grande franchise intergalactique de l’industrie cinématographique hollywoodienne, dont nous parlons Star Trek, où le Britannique prête son corps à Scotty, l’ingénieur en chef du navire Enterprise dont le capitaine est l’officier de la fédération James T. Kirk, en l’occurrence personnifié par un autre jeune talent : Chris Pine. A l’occasion de sa critique des fans de guerres des étoilesPegg mis sur le trottoir devant le randonnées.

« Je pense que les fans de Star Trek ont ​​toujours été très inclusifs. Star Trek parle de diversité. C’est depuis 1966. Ça l’a toujours été. Ce n’est pas comme, ‘Oh, tout d’un coup, tu es réveillé. Star Trek a été réveillé dès le début, vous savez ? C’est massivement progressif. Dans Star Wars, il y a soudainement un peu plus de diversité et tout le monde en parle. Et c’est vraiment triste. »énoncé analytiquement simon.

La controverse est de nouveau présente entre guerres des étoiles Oui Star Trekavec de vrais arguments des deux côtés, mais une réalité qui semble indiscutable : les deux franchises font du bruit dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et ce qui arrive aux fans de ces sagas ne passe pas inaperçu même parmi les protagonistes qui réagissent même parfois sans mesure. mots.

