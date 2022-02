Simon Leviev : qui est et que fait aujourd’hui l’escroc Tinder qui révolutionne Netflix

in

Nous voulons tous rencontrer notre partenaire ou «l’amour de nos vies» dans un bar, une fête ou une salle de danse. Cependant, au fil du temps, les réseaux sociaux ont commencé à marquer le terrain dans les applications pour rencontrer quelqu’un, et dans ce cas, il s’agissait tinderdes photos de voyages, des voitures, des descriptions dans les profils sont ce que l’on peut trouver et toucher la coche verte est la manière dont vous correspondez.

Bien que, souvent, tout ne soit pas rose car nous ne savons pas qui se cache derrière cet écran. Netflix a présenté cette semaine un documentaire « L’escroc de Tinder », qui fait incontestablement partie du top 10 et dont le personnage principal est Simon Leiev.

De Spoiler, nous vous dirons qui est ce personnage qui a révolutionné la plate-forme de streaming et garde tout le monde sur le qui-vive.

Qui est Simon Leviev ?

Simon Il est né à Bnei Brak, une ville à l’est de Tel-Aviv, sous le nom de Shimon Hayut, mais a changé d’identité pour simuler une fausse relation père-fils avec le magnat du diamant Lev Leviev. Hayut a grandi dans la ville majoritairement ultra-orthodoxe et son père, Yohanan Hayut, est le grand rabbin d’El Al.

Quand il avait 20 ans, il a reçu des chèques d’une famille. Hayut a volé d’autres chèques à la famille d’un homme d’affaires qui se trouvait à Herzliya Pituah, où il était bricoleur. Il a utilisé de l’argent pour acheter une Porsche et prendre des cours de pilotage à Haïfa. Mais tout ne s’arrête pas là, en plus de braquer plusieurs familles, il a arnaqué un collègue pour avoir sa propre boutique de vêtements.

Puis il s’est rendu en Finlande, où les réseaux sociaux comme Tinder étaient sa nouvelle cible, depuis qu’il a rencontré des femmes, il les a arnaquées avec des promesses qui n’ont pas été tenues par la suite. Face à cette situation, il est arrêté en 2015 et passe 2 ans en prison. Il a été extradé vers Israël, mais s’est de nouveau enfui. Et puis il a rencontré le premier protagoniste du documentaire, le Norvégien Cecilie Fjellhoy.

Cecilie a tardé à découvrir qui était vraiment Simon, devant 250 000 € aux banques anglaises. La situation est devenue désespérée et il n’a pas eu d’autre alternative que de demander de l’aide à l’un des journaux les plus importants du Royaume-Uni. Ce sont les journalistes Natalie Remøe Hansen, Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen et Tore Kristiansen qui ont découvert la voleuse avec toutes les informations qu’ils ont recueillies auprès d’elle.

Au fil du temps, la nouvelle a commencé à se faire connaître dans le monde entier et c’est ainsi qu’est apparue Ayleen Charlotte, une jeune femme qui sortait avec Simon depuis 14 mois. Ayleen était une figure importante pour ‘The Tinder scammer’ pour aller en prison pour un faux passeport. Après avoir été ex-accrédité d’Israël, Simon Leviev a nié les accusations :

« J’ai le droit de choisir le nom que je veux, je ne me suis jamais présenté comme le fils de quelqu’un, mais les gens font appel à leur imagination. Peut-être que leurs cœurs ont été brisés dans le processus… Je ne leur ai jamais pris un centime ; ces femmes se sont amusées en ma compagnie, elles ont voyagé et ont vu le monde avec mon argent »Il a dit.

En fin de compte, Simon a été accusé des crimes dont il était accusé en 2011, mais pas de fraude contre ses victimes de Tinder, car en Israël, il n’a demandé aucune accusation pour ces accusations. Il a été condamné à 15 mois de prison, dont il n’a purgé que 5 mois pour bonne conduite. En ce moment, il est libre et tout indique qu’il est revenu sur le ring.

