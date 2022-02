Simon Leviev, le Tinder Scammer, subit un nouveau revers après le documentaire Netflix

Netflix

Simon Leviev est le protagoniste de L’escroc Tinder et, depuis le documentaire, sa vie est allée de mal en pis. Découvrez quel nouveau revers le plus grand voleur d’applications de rencontres a subi.

Le 2 février, Netflix a été lancé dans le monde entier L’escroc Tinder, un film documentaire qui a traversé les frontières et est devenu un succès immédiat. Eh bien, il s’avère que ce film est basé sur l’histoire vraie de trois victimes de la fraude Simon Leviev, qui ont arnaqué un groupe de femmes via l’application de rencontres, tinder. Et, dans ce long métrage, l’identité de ce sujet et le combat de ses victimes pour le traduire en justice sont révélés.

Shimon Hayut est le nom original de Simon Leviev, qui se faisait passer pour le fils du magnat de la joaillerie, Lev Leviev. À tel point que, se révélant être un héritier né, il a inventé une vie pleine de luxe, qui s’est avérée être un piège mortel pour trois femmes qui sont tombées dans son arnaque. C’est pourquoi maintenant, les trois victimes ont décidé de raconter l’enquête qu’elles ont menée avec des journalistes afin de le retrouver et de le responsabiliser.

D’après ce qu’il dit L’escroc Tinder, le modus operandi de Simon Leviev était toujours le même : les inviter à sortir, les faire tomber amoureux, puis faire semblant d’être en danger pour leur demander de l’argent et l’aider à se sauver. Sans aucun doute, une situation désagréable qui a fini par conduire ceux qui sont tombés dans le piège à solliciter des prêts millionnaires qu’ils doivent désormais annuler en demandant de l’aide dans une levée de fonds.

A tel point qu’avec une telle histoire derrière lui, ce documentaire a fait sensation et le visage de Hayut a fait le tour du monde. Même si, bien sûr, cela ne lui était pas favorable puisque, en plus de recevoir une condamnation sociale, il subit désormais un nouveau revers. Eh bien, il s’avère qu’avant cette nouvelle, de Tinder, ils ont décidé d’annuler son compte afin qu’il ne puisse plus commettre d’arnaques.

L’escroc ne pourra pas réintégrer l’application de rencontres ou tromper d’autres femmes. En fait, vous ne pourrez même pas le faire via Instagram puisque ce réseau social a également abaissé son profil officiel. Bien sûr, il convient de noter que Simon a créé un autre compte sur ce site dans lequel il a confirmé qu’il donnerait sa version des événements, bien qu’il l’ait ensuite fermé lui-même.

