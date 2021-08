Simon Gallup, bassiste des Cure, annonce son départ du groupe

« Avec un léger regret au cœur », Simon Gallup, bassiste du groupe de rock britannique The Cure, a quitté son poste, déclarant qu' »il en a marre de la trahison ». Gallup fait partie du groupe depuis 1979, ayant joué pendant une saison sur ‘Cult Hero’, un projet alternatif du chanteur Robert Smith.

Gallup avait quitté The Cure en 1982, mais il a repris son poste seulement deux ans plus tard, étant le deuxième membre du groupe avec le plus de temps, n’étant dépassé que par Smith. Le musicien a partagé la nouvelle de son départ à travers un post émouvant sur son compte Facebook personnel ce samedi 14 août.

Avec un léger regret dans mon cœur, je ne suis plus membre de The Cure. Bonne chance à tous.

Lorsqu’un de ses amis lui a demandé s’il allait bien après la nouvelle, Simon Gallup a déclaré : « Je vais bien, j’en ai juste marre de la trahison. » Le départ de Gallup met le groupe dans une situation difficile. Lors d’un entretien en 2018 pour Le temps irlandais, Robert Smith a souligné que, au cas où Gallup partirait, alors « cela ne s’appellerait pas The Cure ».

Robert Smith ajouterait également en 2019 que sa relation avec Gallup s’est avérée « sans aucun doute » la combinaison la plus dangereuse au sein de The Cure, arguant que le bassiste est le cœur du groupe lors de leurs performances live, en plus de le considérer comme son meilleur ami d’envisager de ne pas avoir autant de notoriété dans les médias.

En juin, Robert Smith a parlé dans une interview du nouveau matériel de The Cure, qui n’a pas encore de date de sortie officielle ou de titre. Le chanteur a indiqué que cela pourrait être le dernier du groupe, arguant qu’il ne pense pas pouvoir faire un autre album après celui-ci.