Simon et Tara de The Inbetweeners sont ensemble dans la vraie vie

Obaie Under The Bed Ensemble d’attaches

Pimentez votre vie sexuelle avec un jeu de bondage doux en utilisant l'ensemble d’attaches Under The Bed d'Obaie, qui transforme n'importe quel lit en un terrain de jeu pervers avec une facilité remarquable. Avec des sangles et des menottes réglables, cet ensemble est le point de départ idéal pour tous les couples aventureux. Glissez les sangles sous le matelas pour que les menottes ressortent des deux extrémités ou des côtés, selon la largeur à laquelle vous souhaitez écarter les membres de votre partenaire. Attachez les menottes souples autour des poignets et des chevilles de votre partenaire, puis attachez-les aux sangles du lit avec les mousquetons. Essayez d’attacher votre partenaire sur le dos ou sur le ventre selon vos préférences. Les menottes rembourrées peuvent également être utilisées sans les sangles de lit pour un jeu encore différent. Conseil de pro ! Ajoutez un bandeau à votre jeu de bondage pour introduire un élément de surprise. Lorsque les yeux de votre soumis sont cachés, tous les autres sens sont accrus.