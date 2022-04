Simon Cowell a arrêté le Botox parce qu’il ressemblait à un « film d’horreur »

Malheureusement pour le moodboard de James Wan, Cowell, 62 ans, a décidé que « ça suffit » et comptera désormais sur « boire des tonnes d’eau » pour garder son teint sous contrôle.

Le L’Amérique a du talent star a admis qu’il était « allé un peu trop loin » avec ses ajustements passés et à un moment donné, il s’est à peine reconnu dans le miroir.

Il a confié au Sun dans une récente interview : « Il y a eu une étape où je suis peut-être allé un peu trop loin. J’ai vu une photo de moi « d’avant » l’autre jour, et je ne l’ai pas reconnue comme étant moi.

« Éric [Simon’s son] était hystérique. Assez c’était assez. Il n’y a plus de remplissage sur mon visage maintenant. Zéro. »

Il a ajouté: «Il y a eu une phase où tout le monde se faisait remplir le visage de ceci et de l’autre.

« Mais en fait, pour moi maintenant, cela revient en grande partie à manger sainement et à boire des tonnes d’eau. »

Admettre vieux L’Angleterre a un incroyable talent des clips l’ont laissé consterné, a déclaré Simon en 2019: « J’adore regarder » les années Botox « . Nous tous [the BGT judging panel] sont comme, » christ, nous avons eu beaucoup cette année. Pas tellement cette année-là… peut-être un peu trop cette année-là ».

Il a ajouté à The Mirror: « Vous savez, les vieux clips de nous sont hystériques, ceux d’Amanda [Holden] toujours comme, » À quoi pensais-je? », J’ai dit: ‘ Eh bien, je n’ai pas l’air beaucoup mieux. J’ai l’air d’aller bien maintenant, mais certaines années, c’était comme: ‘Wow, je ne sais pas ce qui se passait’.

Le site Web du NHS décrit le Botox comme suit : « Injections [that] détendez les muscles de votre visage pour lisser les rides et ridules, telles que les pattes d’oie et les rides du lion.