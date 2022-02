Similaire à Shawn Mendes et Camila Cabello ! Le projet qui réunira Coldplay et Selena Gomez

MUSIQUE

L’actrice de Only Murders in the Building a un nouveau travail avec le groupe britannique. C’est ce qu’ils ont en commun avec Harry Styles, Ariana Grande et Billie Eilish.

© GettyColdplay et Selena Gomez font à nouveau équipe.

Dans un monde où les collaborations sont le principal attrait de la musique, Jeu froid a trouvé le moyen de ne pas tomber dans l’imprévisible et d’innover avec les chansons de son dernier album. En ce sens, ils ont été créés dans le cadre de Musique des sphères le thème Laisser partir quelqu’un avec Selena Gomez. Mais le travail d’équipe ne s’est pas arrêté avec cette chanson et très bientôt nous les reverrons ensemble.

Cet après-midi, le groupe britannique a annoncé que la chanson aura également son clip vidéo. avec une photo de Chris Martin -chef de groupe- étreignant l’actrice et chanteuse, a officiellement annoncé que le prochain lundi 7 février La vidéo atteindra les plateformes numériques. De cette façon, ils compléteront l’histoire dans laquelle l’amour, l’amitié et la douleur de lâcher quelqu’un que vous aimez se mêlent à beaucoup d’émotion.

Sorti en octobre dans le cadre de son dernier album, Selena Gomez a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et écrit : «Merci Coldplay de m’avoir invité à faire partie de ce beau projet”. Le groupe n’a pas tardé à répondre à son message. « Merci de nous honorer de votre belle voix, Séléna. C’est un rêve devenu réalité de collaborer avec vous. Beaucoup d’amour C, G, W et J», faisant référence aux membres du groupe Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion et Jonny Buckland.

Un petit détail sur la photo a révélé pourquoi ce clip vidéo sera inoubliable. Son directeur n’est autre que David Meyers, le créateur responsable des vidéos qui ont marqué l’histoire de la musique. A ce jour, c’est toujours le cas : Pas de larmes à pleurer, Dieu est une femme Oui postes à partir de Ariana Grande, Mauvais garçon à partir de billie elish, t’adore à partir de Harry Styles et jusqu’à Mademoiselle à partir de Shawn Mendes et Camila Cabello Ils ont été l’une de ses œuvres les plus remarquables de ces dernières années.

+ La collaboration de Coldplay et BTS continue de marquer l’histoire

On sait que les chansons de Coldplay deviennent des hits presque automatiquement. Mais l’union du groupe britannique avec bts, groupe coréen du moment, réalise des records imprévus. En ce sens, leur collaboration Mon univers continue de marquer l’histoire et prouve qu’elle est l’une des chansons préférées du jeune public. De cette façon, aujourd’hui, ils se sont réaffirmés comme l’un des plus écoutés dans le graphique global du panneau d’affichage pour la dix-huitième semaine consécutive.

