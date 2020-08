Silver Surfer, Spider-Man, Black Panther et plus encore: des skins de super-héros qui fuient à venir dans la saison 4 de “ Fortnite ”

Fortnite Crédit: Epic Games

Fortnite a reçu une énorme infusion de super-héros hier lors du lancement de «Nexus War», une saison entière sur le thème de Marvel avec des skins Battle Pass comme Iron Man, Thor, She-Hulk et Storm. Ces nouveaux skins rejoignent les skins de super-héros existants comme Batman, Black Widow, Star Lord et Captain America pour produire une liste impressionnante de héros de DC et de Marvel, vous permettant de cosplayer tous vos fantasmes les plus étranges sur l’île. Peut-être que les Jedi sont des super-héros? Vous pourriez dire qu’il y en a. Mais, naturellement, il y en a d’autres à venir.

Le début de la saison s’accompagne presque toujours de fuites cutanées de qualité supérieure, et vous pouvez parier que Fortnite va être impatient de vendre des héros Marvel en plus de ce que nous avons déjà dans le Battle Pass.

Le premier est le Silver Surfer, qui est une sorte de cadeau étant donné que nous connaissons déjà son objet de super-héros. Mais il a été plus ou moins confirmé par le datamining:

Franchement, je suis un peu plus intéressé par l’enveloppe que par tous les produits cosmétiques là-bas: je serais ravi de travailler dans une voiture argentée brillante.

Après cela, nous avons Spider-Man. Le webslinger n’a pas encore été localisé dans les fichiers, mais les réalisations divulguées font des références explicites à la fois à Spider-Man et à Carnage, et il serait très étrange d’utiliser une icône avec le visage de Spider-Man s’il ne venait pas au jeu. . La propriété de Spider-Man est baroque notoire, il pourrait donc y avoir des problèmes de licence. Il y a une autre réalisation qui fait référence à War Machine, que je m’attendrais certainement à voir dans la boutique.

Après cela, le plus excitant est probablement Black Panther, ce qui semble être une possibilité définitive étant donné qu’il est extrêmement populaire et n’a pas de propriété compliquée comme Spider-Man ou les X-Men.

Aucun de ceux-ci, à l’exception de Silver Surfer, n’est garanti, et pourtant j’imagine que nous en verrons au moins la plupart. Le Battle Pass est une grosse somme pour Epic, mais la possibilité de vendre des skins premium en plus est aussi une grosse somme. Nous en verrons de plus en plus au fur et à mesure que de plus en plus de fichiers seront ajoutés au jeu, mais je dois imaginer que d’ici la fin de la saison, les fans de bandes dessinées dévoués pourront créer un énorme arsenal de skins de super-héros et de méchants parmi lesquels choisir. .

