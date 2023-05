« Silo » : comment ont été construits les escaliers de la série Apple TV+

Sonos beam (gen 2) noir

Barre de son home cinéma et multiroom Sonos Beam (Gen 2) Découvrez un son panoramique et des dialogues cristallins pour vos séries, films et jeux vidéo. Lorsque la TV est éteinte, diffusez votre musique depuis tous vos services préférés. Prenez facilement le contrôle avec l'application Sonos, votre voix ou Apple AirPlay 2. Ajoutez des enceintes pour créer un système son surround sans fil et profiter de l'expérience multiroom. Tous les éléments se connectent en Wi-Fi. Un son haute-définition Faites entrer vos divertissements dans une autre dimension avec la toute nouvelle version de notre barre de son compacte et intelligente, qui intègre le son Dolby Atmos. En bref Dolby Atmos Contrôle vocal Synchronisation avec la télécommande de la TV HDMI eARC Apple AirPlay 2 Commande tactile Wi-Fi Spécialement conçue pour être fixée au mur Une barre de son plus intelligente Une puce 40% plus rapide permet d'obtenir un son exceptionnel pour une barre de son de cette taille, en créant deux nouveaux canaux audio pour un son surround virtuel. Un design plus élégant La nouvelle grille perforée avec précision donne plus d'élégance au design de la barre de son et s'intègre parfaitement à votre intérieur, que la Sonos Beam soit placée sur un meuble ou fixée au mur. Un son exceptionnel, partout autour de vous Dolby Atmos répartit les sons dans l'espace. Le résultat: un effet 3D qui vous fait percevoir les avions comme s'ils passaient au-dessus de votre tête, des bruits de pas aussi réalistes que s'ils traversaient véritablement la pièce, et une immersion sonore totale. Nécessite une TV compatible avec le format Dolby Atmos et un contenu codé en Atmos. Des dialogues cristallins Des ingénieurs du son récompensés aux Oscars nous ont aidés à calibrer avec précision la Sonos Beam, afin de mettre en avant les voix des acteurs et les dialogues. Pour davantage de clarté, lorsque les personnages parlent à voix basse, ou lors d'une scène d'action particulièrement intense, activez le mode Amélioration vocale depuis l'application Sonos. Conçue pour la musique Diffusez votre musique, la radio, des livres audio et des podcasts depuis tous vos services préférés, avec un son stéréo détaillé qui remplit toute la pièce. Une configuration ultra-rapide Installez votre système en un clin d'œil: deux câbles suffisent et vous n'avez qu'à suivre les quelques étapes indiquées dans l'application Sonos. Calibré à la perfection La technologie de calibrage Trueplay optimise le son en fonction de l'acoustique unique de la pièce, afin que vos contenus audio et vidéo soient reproduits aussi fidèlement que possible. Nécessite un appareil fonctionnant sous iOS. Le contrôle en toute liberté Application Sonos Connectez tous vos services de streaming, découvrez de nouvelles musiques sur Sonos Radio et personnalisez les paramètres. Télécommande de la TV La barre de son se synchronise avec la télécommande de votre TV, pour toujours plus de simplicité. Commande tactile Appuyez ou faites glisser votre doigt...