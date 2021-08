Silky Nutmeg Ganache fait de Drag Race herstory avec le triomphe de la synchronisation labiale

C’était un épisode pour les livres d’histoire.

Course de dragsters de RuPaul les fans pourraient être pardonnés d’avoir peu d’attentes pour l’épisode « jeu dans un jeu » sans cesse taquiné de la dernière série de Toutes les étoiles mais la nouvelle tournure de l’intrigue a vraiment été livrée grâce au révérend docteur Silky Nutmeg Ganache.

ATTENTION : gros spoilers à venir !

Tout au long de la saison, alors que les reines éliminées de Toutes les étoiles 6 ont solennellement emballé leurs perruques à la fin de chaque épisode, RuPaul est apparu sur les écrans de télévision dans la salle de travail comme une apparition travestie pour inviter les reines à participer à un « jeu dans un jeu » afin de gagner une chance de réintégrer la compétition.

Les taquineries ont duré ainsi pendant 9 très longues semaines jusqu’à hier soir (20 août), le jeu s’est révélé être un « Lip Sync Smack Down ». La mise en place était assez simple. Les deux premières reines éliminées se synchronisent les unes contre les autres, puis le vainqueur passe au tour suivant pour combattre la troisième reine éliminée. Ensuite, le vainqueur de cette bataille avance et ainsi de suite jusqu’à ce que la reine qui remporte la synchronisation labiale contre la dernière reine éliminée (qui était Eureka, de l’épisode de la semaine dernière) revienne dans le jeu.

Serena ChaCha et Jiggly Caliente ont été les deux premières reines à s’affronter, Mme Jiggly remportant la victoire, ce qui signifie qu’elle devait affronter Silky Nutmeg Ganache au tour suivant. Et c’est à ce moment-là que les choses sont devenues folles.

QUIZ : Quelle reine de Drag Race All Stars 6 êtes-vous ?

Ganache soyeuse à la noix de muscade All Stars 6. Image : World of Wonder

Après un début de compétition décevant, Silky est parti en troisième semaine après avoir subi ce qui ne peut être décrit que comme une crise de confiance. Mais elle est revenue à la synchronisation labiale pour frapper une nouvelle femme, désireuse de se battre et débordante de confiance.

Tout d’abord, Silky et Jiggly se sont battus contre « Girls Just Want to Have Fun » de Cyndi Lauper, au cours de laquelle Silky a sorti un sac de glace, un tonique et une bouteille d’alcool et s’est versé un verre et s’est complètement penché sur une fille ivre. dans le personnage du club. Je criais, tout comme RuPaul, qui a donné la victoire à Silky.

À partir de ce moment-là, Silky était imparable, réalisant cascade après cascade dans chaque synchronisation labiale, ce qui lui a finalement valu 6 incroyables victoires consécutives en synchronisation labiale. Je ne regarde pas le tennis mais j’imagine que c’est ce que ressentent les fans de tennis lorsque Serena Williams atteint une finale du Grand Chelem.

LIRE LA SUITE: Toutes les reines seraient dans RuPaul’s Drag Race International All Stars

L’épisode s’est terminé sur un cliffhanger, avec Eureka réalisant une solide performance dans la synchronisation labiale finale, tandis que Silky semblait souffrir d’un dysfonctionnement de sa garde-robe qui a gâché la révélation de sa tenue et l’a laissée lutter pour se libérer de son costume. Le gagnant ne sera dévoilé que la semaine prochaine.

Mais il n’y a aucun doute sur l’appétit des fans pour récompenser Silky pour sa performance emblématique et historique dans le smack down. Même si elle n’a pas remporté la synchronisation labiale contre Eureka, elle mérite sûrement de rejoindre la compétition après six synchronisations labiale très divertissantes et remplies de hi-jinks.

La ganache soyeuse à la noix de muscade est le moment.

Donnez-lui la couronne maintenant, lâches.

Entrer dans le soutien-gorge de Silky, c’est comme entrer dans Narnia.

Ce que Junon a dit.

Les faits sont des faits, Amérique.

C’est ce qu’elle méritait.

Pas ça!

Pourquoi tu bâillonnes ainsi ? Elle vous l’apporte à chaque balle.

la ganache soyeuse à la muscade étant l’assassin inattendu de la synchronisation labiale d’as6 est le gag ultime – frère (o)ke (@SHOUJ0S) 19 août 2021

Nous aimons absolument le voir.

C’EST LA PERFORMANCE DE LIP SYNC LA PLUS HILARIANTE ET LA PLUS ICONIQUE DE CET ÉPISODE SUR DRAG RACE. 😂❤ Silky Nutmeg Ganache assurera sûrement une place en tant qu’assassin Lip Sync pour le prochain All Stars. #AllStars6 pic.twitter.com/10PWdJptMM – cj (@cjthelibra) 19 août 2021

Quant à la réaction de Silky à l’épisode et à tous les fans qui aiment être publiés sur les réseaux sociaux, elle a écrit sur Twitter : « Wow. Je suis tellement touchée et je n’ai pas encore regardé l’épisode. Merci pour l’amour ».

Wow. Je suis très touché et je n’ai pas encore regardé l’épisode. Merci pour l’amour. #AllStars6 – Ganache soyeuse à la noix de muscade (@SilkyGanache) 19 août 2021

Selon vous, qui rejoindra la compétition la semaine prochaine, Silky ou Eureka ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂