"silksong": Enfin De Nouveaux Détails Sur Le "chevalier Creux" Suite

Après l’énorme succès de « Hollow Knight », les fans de Metroidvania attendent avec impatience la suite « Silksong ». Les développeurs ont enfin révélé les premières informations sur le gameplay et le nouveau personnage Hornet. La suite aura de nombreux parallèles avec « Hollow Knight », mais en même temps, elle offrira des changements intéressants.

Les nouvelles informations sur « Hollow Knight: Silksong » proviennent du numéro actuel du magazine britannique de jeux EDGE. Un utilisateur de ResetEra a résumé les points les plus importants dans un message de forum. Le Post révèle que « Silksong » et « Hollow Knight » ne sont pas directement liés l’un à l’autre. Le retour du brave chevalier scarabée est donc peu probable. En termes de jeu, les deux parties sont assez similaires.

Dans « Silksong », vous avez encore plus à faire

Comme le révèle le développeur Team Cherry dans EDGE, rien ne changera dans la série organique Quest du prédécesseur. En tant que quête principale, Hornet doit escalader la citadelle déjà connue. En plus de cet emplacement, il y aura « beaucoup d’autres pays », révèlent les développeurs. De plus, les quêtes secondaires dans « Silksong » devraient désormais jouer un rôle plus important. Il y a aussi des tâches secondaires dans « Hollow Knight », mais celles-ci sont rares. Dans le suivi, il devrait même y avoir un tableau de tâches dédié sur lequel vous pouvez garder un aperçu de vos quêtes secondaires.

Quiconque a joué le prédécesseur se souviendra certainement des chenilles que le Hollow Knight a pu économiser pour gagner de l’argent. Il y aura des mécanismes de jeu similaires dans « Silksong », mais cette fois, Hornet doit sauver les puces.

Les développeurs veulent également intégrer les débutants de Metroidvania

En termes de jeu, le nouveau personnage Hornet diffère considérablement du Hollow Knight. Dans la précédente, nous avons déjà appris à la connaître comme notre adversaire agile. Au début de « Silksong », elle a perdu beaucoup de ses mouvements spéciaux et doit les retrouver au fur et à mesure que l’aventure progresse. Vous pourrez adapter les capacités passives et actives de Hornet à votre style de jeu personnel en utilisant des armoiries, comme ce qui est possible dans « Hollow Knight » avec les talismans.

Avec « Silksong », le développeur Team Cherry aimerait cette fois s’adresser aux débutants de Metroidvania. Mais les professionnels n’ont pas à craindre que le jeu soit trop facile. Il comportera toujours des passages de plate-forme difficiles et des combats de boss.

La date de sortie de « Silksong » n’est pas encore connue. Dès le lancement, il ne sera disponible que pour PC et Switch.