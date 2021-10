Silk Sonic annonce la date de sortie de son premier album

Début 2021, l’auteur-compositeur-interprète Bruno Mars a surpris ses fans en présentant avec son nouveau partenaire créatif Anderson .Paak « Silk Sonic », un nouveau projet musical avec lequel il a déjà une nouvelle date à présenter, après des mois d’attente, son premier album studio.

Mars et .Paak ont ​​réussi à entrer dans les principaux palmarès de popularité grâce à leur première chanson « Leave the Door Open » en mars dernier, se poursuivant en juillet avec « Skate », qu’ils ont eux-mêmes décrit comme « un thème spécial pour l’été ». au mois d’août la possibilité de sortir son album courant 2022.

Pour le plus grand bonheur des fans de ce nouveau projet musical, Anderson .Paak a confirmé via Twitter que cet album, qui s’intitulera « An Evening With Silk Sonic », sera disponible à partir du 12 novembre 2021, faisant cette annonce. partie de l’anniversaire de Bruno Mars, avec une photo du duo aux côtés de la légende du funk Bootsy Collins.

« An Evening With Silk Sonic » sera le premier matériel que Bruno Mars sortira au public depuis son album « 24K Magic » en 2016. En 2019, Mars a sorti quelques singles en collaboration avec d’autres artistes : « Please Me », aux côtés le rappeur Cardi B et « Blow », aux côtés du compositeur Ed Sheeran et Chris Stapleton.

Plus tôt cette année, lors d’une conversation avec Rolling Stone, .Paak a révélé que son amitié avec Bruno Mars a commencé en 2016 lors de la tournée promotionnelle « 24K Magic » en Europe, où il a ouvert les concerts du chanteur, notant que juste une semaine après sa rencontre, les deux travaillaient déjà en studio.

.Paak et Mars affirment que la plupart des chansons de l’album Silk Sonic ont commencé comme des blagues entre eux dans les coulisses de la tournée, qu’ils ont surnommées « Jibb Talk », « conneries avec un sourire ». Cependant, ces discussions sont également à l’origine de lettres écrites de les expériences personnelles de chacun. « Il est rare que deux hommes puissent se réunir pour parler d’amour », a noté .Paak.