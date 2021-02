Silk Road Review: Dark Web Mastermind obtient un biopic agité

Route de la soie raconte la véritable histoire de Ross Ulbricht; le tristement célèbre cerveau du dark web mieux connu sous le nom de son surnom en ligne, « Dread Pirate Roberts ». Égoïste impétueux avec une philosophie ultra-libertaire et anti-gouvernementale, Ulbricht a créé la «Route de la Soie», un marché introuvable sur Amazon pour les stupéfiants et les produits illégaux sur Internet. Le film retrace son ascension et sa chute fulgurantes, en tandem avec l’agent de la DEA dérangé qui l’a initialement trouvé. Route de la soie a un récit saccadé de style Wikipedia qui explore les extrêmes radicaux des deux hommes. Cela aurait pu utiliser un flux plus cinématographique, mais est certainement intéressant à voir.

Nous rencontrons d’abord Ross Ulbricht (Nick Robinson) dans un bar de San Francisco vers 2011. Il dénonce à son meilleur ami (Daniel David Stewart) le gouvernement pour avoir restreint les libertés personnelles. Sa diatribe attire l’attention de la récupératrice Julia (Alexandra Shipp). Elle est impressionnée par son attitude impétueuse et son idéologie. Ulbricht veut changer le monde. Il croit vraiment qu’il est destiné à la grandeur.

Pendant ce temps à Baltimore, l’agent de la DEA Rick Bowden (Jason Clarke) est libéré de la désintoxication et des soins psychiatriques. Il revient vers sa femme (Katie Aselton) et sa jeune fille (Lexi Rabe) souffrant toujours de ses démons intérieurs. La personnalité dure et dure de Bowden lui a causé de sérieux problèmes. Il est réaffecté des opérations d’infiltration au service administratif de la division cybercriminalité.

Ross Ulbricht méprisait Jeff Bezos et Amazon, mais aimait leur modèle commercial. Lui, Julia et leurs amis étaient tous des consommateurs de drogues récréatives. Il a l’idée ingénieuse d’organiser un échange anonyme de stupéfiants sur le réseau Tor. Les acheteurs et les vendeurs utiliseraient la crypto-monnaie, les Bitcoins, pour payer les transactions. Ulbricht conçoit le Route de la soie marché, et alors que sa popularité monte en flèche, se présente comme le « Dread Pirate Roberts » auprès d’une légion d’admirateurs mondiaux.

Le Route de la soie site Web devient une priorité absolue pour la DEA et le FBI. Mais l’anonymat du Dark Web a protégé la véritable identité de « Dread Pirate Roberts ». Rick Bowden, aux prises avec des problèmes familiaux, fait une pièce audacieuse. Complètement incapable de travailler avec des ordinateurs, il engage un vieil informateur (Darrell Britt-Gibson) pour l’aider à naviguer sur le dark web. Mise en place d’une série d’événements qui le mèneraient, lui et Ross Ulbricht, sur une trajectoire de collision.

Route de la soie fait des allers-retours entre Ulbricht et Bowden. Le film met en évidence leur comportement agressif et leur dangereux besoin d’affirmation. Ulbricht, qui avait échoué dans toutes les tentatives précédentes, était fasciné par le succès du site Web. Il s’en tenait au gouvernement tout en gagnant des millions. Bowden ne pouvait pas rester assis tranquillement jusqu’à la retraite. Il avait besoin de faire partie de l’action; montrez aux flics du clavier à quoi ressemble la vraie police. Nick Robinson et Jason Clarke jouent Ulbricht et Bowden comme des narcissiques obsédés. Ils étaient prêts à franchir chaque ligne pour atteindre leurs objectifs.

Scénariste / réalisateur Tiller Russell (Les derniers rites de la fierté de la rançon) adapte le film de l’article de David Kushner sur Rolling Stone, « Dead End on Silk Road ». Russell ne croit pas aux transitions éditoriales en douceur. Il utilise des arrêts sur image, puis des coupures difficiles entre les scénarios d’Ulbricht et de Bowden. L’effet semble discordant, fait exprès pour ajouter un bord au rythme. Le résultat est que le film se déroule comme des chapitres confus. J’ai trouvé que c’était une nuisance stylistique qui a brisé l’intrigue d’une manière non naturelle.

Tiller Russell a un point de vue spécifique sur la capture de Ross Ulbricht et le traitement ultérieur par le gouvernement. Je ne suis pas d’accord avec son évaluation et ses choix de montage, mais je peux apprécier le film pour avoir résumé les Route de la soie voyage. Ross Ulbricht a succombé à la criminalité et à l’intention meurtrière, mais était en effet un visionnaire. Son exploit du dark web et l’utilisation de la crypto-monnaie ont changé le monde. Des publics peu familiers avec Ulbricht et le Route de la soie marketplace trouvera le film éclairant. Route de la soie est une production de Mutressa Movies, Perfect Saison Productions et High Frequency Entertainment. Il sortira le 19 février en salles et en vidéo premium à la demande par Lionsgate.

