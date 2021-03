Silent Night, Deadly Night Remake devrait sortir en 2022

Classique de l’horreur des années 80, Nuit silencieuse, nuit mortelle a un remake en préparation. Deadline rapporte qu’Orwo Studios et Black Hangar Studios ont acquis les droits de refaire le controversé slasher de Noël, qui est sorti en 1984 et a engendré une franchise de films avec plusieurs suites. Prévu pour une sortie en 2022, Orwo lance les ventes du projet sur le marché virtuel du film européen.

Scott Schneid et Dennis Whitehead de Wonderwheel Entertainment, les producteurs du film original, seraient à bord pour le remake. Ils produiront aux côtés d’Anthony Masi de MasiMedia et de Jake Seal, Terry Bird et Jamie R. Thompson d’Orwo Studios / Black Hangar.

« Le désir continu de contenu d’horreur et le succès continu du genre signifiaient que c’était le moment idéal pour pouvoir offrir cette renaissance effrayante du titre emblématique », a déclaré Wonderwheel dans un communiqué.

Masi a ajouté: « Nous sommes ravis de travailler avec les producteurs originaux ainsi que Orwo et Black Hangar et nous nous engageons à honorer la nostalgie de l’original tout en offrant des surprises aux nouveaux publics à découvrir et à embrasser. »

Curieusement, l’original Nuit silencieuse, nuit mortelle est sorti en salles le même jour qu’un autre film emblématique de slasher, Freddy. À l’époque, la sortie du film d’horreur de Noël a suscité de nombreuses critiques sur sa représentation d’un meurtrier habillé dans une tenue du père Noël. La National Parent & Teacher Association a fait campagne avec succès pour que le film soit tiré, TriStar mettant fin à tout marketing pour Nuit silencieuse, nuit mortelle et retirer le film des salles quelques jours après sa sortie.

Nuit silencieuse, nuit mortelle a été réalisé par Charles E. Sellier Jr. et raconte l’histoire d’un enfant traumatisé après avoir vu ses parents tués par un homme déguisé en Père Noël la veille de Noël. En tant qu’adulte, il a une dépression psychologique et enfile le costume du Père Noël sur lui-même, se lançant dans une frénésie meurtrière la veille de Noël. Robert Brian Wilson joue le père Noël tueur et la légende de l’horreur Linnea Quigley joue également le rôle principal. Le film est largement considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de vacances jamais réalisés et a maintenu un grand culte depuis des décennies.

Plusieurs Nuit silencieuse, nuit mortelle des suites suivraient à la fin des années 80 et au début des années 90. La première suite, 1987 Nuit silencieuse, nuit mortelle partie 2, reprend avec le jeune frère (Eric Freeman) du tueur Santa dans le premier film reprenant là où son frère s’était arrêté. Pour les fans d’horreur, le film est probablement mieux connu pour la ligne emblématique de Freeman, « Garbage day! » La série de suites a culminé avec les années 1991 Silent Night, Deadly Night 5: Le fabricant de jouets.

Un remake lâche, appelé Nuit silencieuse, est également sorti en 2012. Réalisé par Steven C. Miller, le film ne ressemblait guère à l’original au-delà mettant en vedette un tueur déguisé en Saint Nick, et son arme de choix cette fois-ci est un lance-flammes. Malcolm McDowell, Jaime King, Donal Logue et Ellen Wong ont joué.

On ne sait pas si le prochain remake de Silent Night, Deadly Night réinventera le scénario du film original ou s’il ira dans le Nuit silencieuse itinéraire en présentant simplement un nouveau tueur déguisé en Père Noël. Le film sortira en 2022, probablement plus tard dans l’année, à l’approche des fêtes. Cette nouvelle nous vient de MasiMedia.