Silent Hill : Townfall : Konami annonce un nouveau jeu dans la franchise d’horreur

L’émission spéciale Konamje parle de la franchise »Silent Hill » a révélé le titre du nouvel opus de la légendaire série d’horreur de survie. En plus de révéler plusieurs mises à jour pour l’avenir de la franchise, l’un des titres notables était sans aucun doute »Silent Hill : Chute de la ville », qui comportait une bande-annonce déroutante.

Dans un message difficile à déchiffrer, une voix non identifiée s’adresse à quelqu’un qui veut être puni. La voix note qu’ils sont restés coincés sur place pendant longtemps à cause des choses terribles qu’ils ont faites tous les deux, mais ils croient que l’auditeur cherche également autre chose.

Le développeur de »Stray », le jeu particulier dans lequel vous contrôlez un chat, Annapurna Interactifet développeur relativement nouveau Pas de code a rejoint Konami pour développer ce nouveau projet.

En plus de »Townfall », la franchise recevrait également un nouveau jeu intitulé »Colline silencieuse F », bien que seul un aperçu tout aussi déroutant ait également été affiché. Du peu que l’on puisse voir, c’est que la franchise » Silent Hill » quittera les États-Unis pour se rendre au Japon pour la première fois dans un jeu vidéo principal.

Konami a annoncé pour la première fois la diffusion en direct plus tôt cette semaine, surprenant les fans qui réclamaient depuis longtemps une mise à jour de la série, venant une décennie après le dernier jeu de la franchise, »Silent Hill: Book of Legends ». sortir en 2012.

L’émission a également annoncé de grandes nouvelles sur la franchise concernant les premier et deuxième volets de » Silent Hill », un tout nouveau jeu appelé » Silent Hill Ascension » et un film intitulé » Return to Silent Hill ». . Le nouveau film adapte le jeu bien-aimé »Silent Hill 2 » avec son réalisateur original, Christophe Gansrevenant à l’avant du projet.

»Silent Hill : Townfall » n’a pas encore de date de sortie. Cependant, un message de Jon McKellenle directeur créatif de No Code, a laissé entendre qu’il y aura plus d’informations dans l’année à venir.