Silent Hill supposé de la PS5 pourrait ne pas arriver avant 2022

Bien que pour le moment nous n’ayons toujours pas d’annonce officielle, plusieurs initiés façonnent toujours Silent Hill sur PS5

Pendant des mois, avec le début de la mise en scène Sony et Microsoft concernant ce que la PS5 et la Xbox Series X nous offriraient, ce qui a constamment été dit que la franchise Silent Hill prendrait vie par la main d’un titre PS5 exclusif. Il y a plusieurs initiés qui ont déjà publié ces informations, et sans annonce officielle aujourd’hui, nous avons des nouvelles.

La colline silencieuse de PS5; nouveaux détails

Pour commencer, nous soulignerons que l’information Aujourd’hui, il vient d’abord de KatharsisT, l’un des initiés les plus reconnus du secteur, mais aussi de geronimo73, dont nous n’avons pas une feuille de route aussi solide. En tout cas, le premier point que nous traiterons est par lequel il est indiqué que le lancement de ce Silent Hill sur PS5 arriverait. au plus tard en 2022, avec la possibilité qu’il finisse par voir la lumière au cours de 2021 de plus en plus proche.

Ceci, en cas de doute, implique que le prétendu titre a subi un processus de développement sans aucune difficulté. En revanche, nous soulignerons que dans le passé il était déjà mentionné que l’exclusivité de la PS5, logiquement, provenait d’un accord avec Konami. Maintenant, KatharsisT souligne que Konami a accepté de transférer l’IP sur PlayStation sous une condition: obtenir 8% de tout ce qui est généré pour les ventes du jeu vidéo. A priori ce chiffre peut ne pas paraître très élevé, mais il ne faut pas oublier qu’un titre de ce calibre pourrait facilement accumuler plusieurs millions d’exemplaires vendus dans le temps.

Encore une fois, il faut continuer à avoir de la patience pour le Silent Hill sur PS5, car il semble a priori être l’un des projets qui n’ont pas été dévoilés en raison du temps d’incertitude pour la nouvelle génération de consoles. Dans cet article vous trouverez plus de détails sur pourquoi PlayStation et Xbox ont été si hésitantes à donner des informations à propos de leurs nouveaux systèmes bien qu’ils soient très proches du lancement.

