Silent Hill, directeur de Gravity Rush collabore avec le célèbre créateur japonais

TALENTI chaise longue de directeur d'extérieur DOMINO Collection Icon (Graphite / Grey - Tissu, aluminium peint et teak)

Le fauteuil du réalisateur de la collection Domino Talenti met en évidence comme la limite entre indoor et outdoor est de plus en plus fine. La structure est en aluminium poudré et le tissu déhoussable, facile à laver et résistant aux intempéries. Le rembourrage est en quick dry foam. Elégance et Beauté.