Silent Hill Creator montre 11 images de son nouveau jeu d’horreur

Le père spirituel de Silent Hill, SIRÈNE et Gravity Rush a fondé son propre studio indépendant et travaille sur un nouveau jeu. Avec le Studio de jeux bokeh Keiichiro Toyama travaille sur une aventure d’action encore inconnue avec de fortes influences d’horreur. Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais la première œuvre d’art est maintenant disponible qui a été partagée par le studio lors d’une interview.

Dans l’interview partagée sur la chaîne YouTube officielle de Bokeh Game Studio, Toyama jette un premier regard dans les coulisses. Alors, dans quelle direction le jeu d’horreur encore inconnu se dirige-t-il?

Les images et les mots du directeur créatif donnent un petit avant-goût de ce à quoi on peut s’attendre à la fin.

Un léger inconfort en regardant l’oeuvre se propage et nous n’attendions rien de moins de la part du grand maître « Silent Hill ». Il montre un insecte squelettequi jaillit d’un cadavre, Les gens tombent dans la poubelle ont été jetés et d’autres excès fantomatiques. Nous entendons des éléments de cela Scorpions, calamars ou même champignons rappel. Dans l’ensemble, c’est sans doute un coup dur de ce que nous pourrions voir dans le jeu Toyama:

De l’image terrifiante, nous voyons une autre image avec une figure L’épée porte. Les interludes d’action-aventure feront-ils référence à un tel personnage de mêlée? Les combats à l’épée trouveront-ils leur place dans le jeu?

Bokeh Game Studio: Comment se déroule votre jeu d’horreur?

Keiichiro Toyama révèle que Bandes dessinées de jeux de mort et le « La vie quotidienne » ont un impact énorme sur les créatures et le ton du jeu. Il veut dire:

«Je lis beaucoup les bandes dessinées comme une forme de divertissement. Récemment, la tendance comique du jeu de la mort est apparue. Ces œuvres ajoutent des mondes brutaux au divertissement. L’accent que j’ai sur l’horreur est sur la vie quotidienne et un choc qui l’affecte. Contrairement à montrer des choses effrayantes, cela devrait soulever des questions, remettre en question notre position et remettre en question le fait que nous vivons en paix. »

Pour avoir une meilleure idée des bandes dessinées de jeux de mort: le battage médiatique s’est récemment répandu en Occident. Netflix a montré « Alice in Borderland », une adaptation du manga du même nom. Les personnages doivent être ici en un alternative Tokyo certain faire face à des défis mortels.

En conclusion, Keiichiro Toyama explique que bien qu’il soit l’un de ses Retour aux racines de l’horreur, mais le facteur divertissant jouent toujours un rôle majeur. Pour qu’il puisse faire un jeu d’horreur, mais les joueurs devraient eux-mêmes se sentir excité en même temps grâce à cette forme de divertissement.