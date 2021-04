Silence of the Lambs, West Side Story et autres classiques reviennent sur grand écran

Les amateurs de cinéma peuvent profiter d’un voyage d’un an couvrant neuf décennies d’histoire du cinéma, à travers une douzaine de certains des plus grands titres de l’industrie du cinéma, alors que Fathom Events et Turner Classic Movies présentent la septième série annuelle TCM Big Screen Classics. Mettant en vedette des films acclamés sortis de 1941 à 1996, et englobant des drames légendaires, des comédies musicales emblématiques, des comédies bien-aimées, une aventure passionnante, un film noir élégant, une épopée émouvante, un mystère crépitant et une horreur à suspense, la série TCM Big Screen Classics a quelque chose pour tous en 2021.

Chaque film est présenté avec une projection numérique immaculée, un son de qualité cinématographique et dans son rapport hauteur / largeur d’origine, comme prévu par les cinéastes. La série TCM Big Screen Classics est encore améliorée avec des informations fascinantes avant et après les fonctionnalités présentées par les hôtes TCM populaires, y compris l’hôte TCM Primetime Ben Mankiewicz.

Les films de la série 2021 TCM Big Screen Classics comprennent:

• la Bamba

• Tomate vertes grillées 30e anniversaire

• La cage à oiseaux 25e anniversaire

• La reine africaine 70e anniversaire

• Willy Wonka et la chocolaterie 50ème anniversaire

• Citoyen Kane 80e anniversaire

• Le silence des agneaux 30e anniversaire

• West Side Story 60e anniversaire

• Sur l’étang d’or 40e anniversaire

Depuis son lancement en 2015, la série TCM Big Screen Classics s’est avérée être un favori annuel des fans. De nombreux événements de la série ont reçu des critiques élogieuses et ont été les plus performants au box-office.

« Cette année nous a montré que regarder des films sur grand écran n’est pas une expérience à prendre pour acquise, et la gamme de films de 2021 a quelque chose pour chaque cinéphile », a déclaré Geneviève McGillicuddy, vice-présidente des entreprises et des partenariats stratégiques, TCM. «Nous sommes plus fiers que jamais de poursuivre ce partenariat avec Fathom Events pour proposer la série TCM Big Screen Classics à un public à travers le pays.

la Bamba (1987)

DATE: Dim. 18 avril, mer., 21 avril et jeu. 22 avril

Dim. 18 avril, mer., 21 avril et jeu. 22 avril JETER: Esai Morales, Rosanna DeSoto, Elizabeth Peña, Joe Pantoliano et Lou Diamond Phillips.

Esai Morales, Rosanna DeSoto, Elizabeth Peña, Joe Pantoliano et Lou Diamond Phillips. ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR: Luis Valdez

La vie de la légende du rock and roll mexicain américain Richie Valens éclate à travers l’écran dans ce célèbre film rempli de musique avec des performances de star de Phillips dans le rôle de Richie et Morales dans le rôle de son demi-frère, Bob. La Bamba, écrite et réalisée par Luis Valdez, dépeint la fusée du jeune homme de 17 ans, qui se bat contre les problèmes familiaux et le sectarisme, pour devenir une star de l’enregistrement avec une série de singles à succès et un rendez-vous avec le destin. Alimenté par les chansons à succès de Valens interprétées par Los Lobos, lauréat d’un Grammy, ainsi que par des airs classiques des années 50, La Bamba recrée les débuts passionnants du rock et rend hommage à l’héritage durable d’un talent remarquable dont la musique a traversé toutes les frontières.

Tomate vertes grillées (1991) 30e anniversaire

DATE: Dimanche 9 mai et mercredi 12 mai

Dimanche 9 mai et mercredi 12 mai JETER: Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker et Cicely Tyson.

Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker et Cicely Tyson. ÉCRAN PAR: Fannie Flagg (roman) et Carol Sobieski (scénario)

Fannie Flagg (roman) et Carol Sobieski (scénario) DIRIGÉ PAR: Jon Avnet

Jon Avnet Ce drame inspirant a été adapté du roman à succès de Fannie Flagg «Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe». Lorsqu’une femme au foyer malheureuse se lie d’amitié avec une femme dans une maison de retraite, elle entend un récit remarquable de rire, de dévotion et d’une amitié particulière qui défie tous les obstacles dans ce film réconfortant du réalisateur acclamé Jon Avnet.

La cage à oiseaux (1996) 25e anniversaire

DATE: juin

juin JETER: Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane et Dianne Wiest.

Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane et Dianne Wiest. {bold | ÉCRAN PAR: Elaine May

DIRIGÉ PAR: Mike Nichols

Un remake extrêmement divertissant du film de 1978 La Cage aux Folles, The Birdcage suit l’histoire d’un propriétaire de club de dragsters et de son partenaire alors qu’ils traitent des fiançailles de leur fils avec la fille d’un politicien conservateur.

La reine africaine (1951) 70e anniversaire

DATE: juillet

juillet JETER: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn et Robert Morley.

Humphrey Bogart, Katharine Hepburn et Robert Morley. ÉCRAN PAR: John Huston, James Agee, Peter Viertel et John Collier

John Huston, James Agee, Peter Viertel et John Collier DIRIGÉ PAR: John Huston

Pendant la Première Guerre mondiale, le capitaine maladroit et ivre d’un bateau à vapeur nommé The African Queen emmène la sœur principale d’un missionnaire britannique en Afrique après que des Allemands ont tué son frère. Bien qu’elle ne puisse pas tolérer la beuverie et les manières du capitaine, et qu’il ne puisse pas supporter son attitude de jugement, inévitablement, leur relation dépareillée se transforme en une relation d’affection alors qu’ils traversent des eaux perfides. Sans doute l’un des meilleurs films jamais réalisés, La reine africaine présente également l’un des couples de stars les plus légendaires avec Humphrey Bogart, dans le rôle qui lui a valu son seul Oscar, et Katharine Hepburn dans cette histoire intemporelle de contraires attirants.

Willy Wonka et la chocolaterie (1971) 50e anniversaire

DATE: août

août JETER: Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Dodo Denney et Paris Themmen.

Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Dodo Denney et Paris Themmen. ÉCRAN PAR: Roald Dahl

Roald Dahl DIRIGÉ PAR: Mel Stuart

Cette comédie musicale appréciée est une véritable leçon de l’OSHA « ce qu’il ne faut pas faire » …. Basé sur le livre chéri de Roald Dahl, sur une visite éclair du monde de Willy Wonka de « Pure Imagination », un royaume incroyable et comestible de cascades au chocolat, Oompa- Loompas et confiseries de taille industrielle, un garçon nommé Charlie découvre le plus doux secret de tous.

Citoyen Kane (1941) 80e anniversaire

DATE: septembre

septembre JETER: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Everett Sloane, Ray Collins, George Coulouris, Agnes Moorehead, Paul Stewart, Ruth Warrick, Erskine Sanford et William Alland.

Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Everett Sloane, Ray Collins, George Coulouris, Agnes Moorehead, Paul Stewart, Ruth Warrick, Erskine Sanford et William Alland. ÉCRAN PAR: Herman J. Mankiewicz et Orson Welles

Herman J. Mankiewicz et Orson Welles DIRIGÉ PAR: Orson Welles

Le premier long métrage d’Orson Welles, Citizen Kane, innovant et qui a créé un précédent, est considéré par de nombreux critiques, cinéastes et fans comme le plus grand film jamais réalisé. L’enquête sur les dernières paroles d’un magnat de l’édition révèle des histoires contradictoires sur sa vie scandaleuse. «Rosebud …»

Le silence des agneaux (1991) 30e anniversaire

DATE: octobre

octobre JETER: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn et Ted Levine.

Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn et Ted Levine. ÉCRAN PAR: Ted Tally

Ted Tally DIRIGÉ PAR: Jonathan Demme

Eh bien, bien, bien … Le silence des agneaux un jeune agent du FBI, Clarice Starling, fait appel au Dr Hannibal Lecter, un brillant psychiatre et tueur en série cannibale, pour attraper un tueur en série nommé «Buffalo Bill».

Publié avec un grand succès critique, Le silence des agneaux est devenu seulement le troisième film à remporter des Oscars® dans les catégories «Big Five»: Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice et Meilleur scénario adapté.

West Side Story (1961) 60e anniversaire

DATE: novembre

novembre JETER: Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris et Russ Tamblyn.

Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris et Russ Tamblyn. ÉCRAN PAR: Ernest Lehman

Ernest Lehman DIRIGÉ PAR: Robert Wise et Jerome Robbins

Avec la musique de Leonard Bernstein et les paroles de Stephen Sondheim, cette comédie musicale exaltante dix fois primée aux Oscars met en scène la tragédie intemporelle de Roméo et Juliette en 1950. Deux gangs de rue adolescents, les Jets blancs de la classe ouvrière et les requins portoricains, s’affrontent dans les bidonvilles de New York.

Sur l’étang d’or (1981) 40e anniversaire

DATE: décembre

décembre JETER: Katharine Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda, Doug McKeon, Dabney Coleman et William Lanteau.

Katharine Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda, Doug McKeon, Dabney Coleman et William Lanteau. ÉCRAN PAR: Ernest Thompson

Ernest Thompson DIRIGÉ PAR: Mark Rydell

L’un des films les plus honorés et les plus appréciés des années 1980, On Golden Pond, suit l’histoire d’un professeur à la retraite épineux qui visite sa maison d’été dans le Maine avec sa femme bien-aimée, leur fille, son fiancé et son fils. Le professeur acharné développe un lien improbable avec son petit-fils, fournissant le cadre d’un été émotionnel. Sur l’étang d’or est également l’un des rares films à remporter les nominations aux Big Five Academy Awards® (meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario).

Obtenez tous les détails sur ces projections dans tout le pays sur FathomEvents.com.

Sujets: Salles de cinéma