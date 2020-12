Silence of the Lambs Suite Series Clarice ne peut jamais dire le nom Hannibal

En 1991, le monde des méchants du cinéma a été changé à jamais avec l’introduction du suave cannibale Docteur Hannibal Lecter dans Jonathan Demme Le silence des agneaux, basé sur le roman de Thomas Harris. Joué à la perfection effrayante par Anthony Hopkins, Lecter est devenu la référence pour un type particulier de méchant sanglant qui comptait sur la cervelle au lieu de la force pour éliminer ses cibles. Malheureusement, selon un rapport d’EW, la prochaine série de suites du film, intitulée Clarice, qui se concentre sur le personnage joué par Jodie Foster, n’est pas autorisé à se référer directement à Hannibal.

« Les droits des personnages de l’auteur Thomas Harris sont divisés de façon déconcertante entre MGM et la société Dino De Laurentiis. Ainsi, l’émission CBS aura tous les personnages Harris que NBC Hannibal n’avait pas – comme Starling, sa collègue Ardelia Mapp (Devyn Tyler), le sous-procureur général adjoint Paul Krendler (Michael Cudlitz), feu le tueur en série Buffalo Bill, et quelques autres. Et toutes les expériences de Starling avec le Dr Lecter se sont toujours produites dans cette nouvelle histoire, et le médecin cannibale est toujours en liberté. Mais Hannibal est, juridiquement parlant, Celui qui ne sera pas nommé. «

Le nouveau spectacle présente Rebecca Breeds dans le rôle de Clarice Starling, la jeune stagiaire du FBI qui a été choisie par Hannibal Lecter pour résoudre le cas du tueur en série Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. L’émission reprend un an après les événements du film de Demme, ce qui signifie que Clarice est déjà entrée en contact avec Lecter et est devenue émotionnellement marquée par la rencontre. Selon le producteur exécutif Alex Kurtzman, le fait qu’ils soient légalement tenus d’éviter toute mention d’Hannibal le cannibale a permis Clarice pour se déplacer dans des directions nouvelles et fraîches.

«J’essaie toujours de comprendre comment les droits sont divisés. Mais cela a été assez libérateur parce que nous n’avons aucun intérêt à écrire sur Hannibal – pas parce que nous n’avons pas aimé les films et la série, mais parce que cela a été si bien fait par tellement de gens que cela ne nous a pas semblé frais. «

La relation entre Hannibal et Clarice a été la pierre angulaire de Le silence des agneaux, et leur relation emblématique a aidé à immortaliser chaque personnage dans l’esprit du public. Pendant que Lecter a son propre spectacle Hannibal qui a pu être un succès sans aucune mention de Clarice, il sera intéressant de voir si Clarice pourra assumer seule les attentes d’un spectacle sans la présence sombre du sinistre Docteur Lecter jouant à des jeux d’esprit avec elle à distance .

Clarice stars Rebecca Breeds comme Clarice Starling, Michael Cudlitz comme Paul Krendler, Lucca de Oliveira comme Tomas Esquivel, Kal Penn comme Shaan Tripathi, Nick Sandow comme Agent Clarke, Devyn Tyler comme Ardelia Mapp et Marnee Carpenter comme Catherine Martin. La série sera diffusée le 11 février 2021 à 22 h HE / 21 h CT sur CBS et CBS All Access. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

Sujets: Clarice, Silence of the Lambs, Hannibal