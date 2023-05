« Silence », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Le silence» (« Muet » en anglais), Série Netflix espagnole Créé par Aitor Gabilondo (« Patria »), il n’a été créé que le 19 mai 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième volet de la fiction mettant en vedette Aron Piper.

Le thriller psychologique dont le tournage a commencé en mai 2022 a pour acteurs principaux Almudena Amor, Cristina Kovani, Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas, Aria Bedmar et Mikel Losada.

« Le silence», qui comporte six épisodes, raconte l’histoire de Sergio Ciscar, un jeune homme qui n’a pas dit un seul mot depuis qu’il a assassiné ses parents il y a six ans. Maintenant, un psychiatre cherche à découvrir ce qui s’est réellement passé en menant une enquête tordue. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« EL SILENCIO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnoleCependant, comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire de Sergio semble avoir une fin fermée et résoudre les principaux mystères entourant le meurtre de ses parents.

Bien qu’une question reste en suspens en raison de la décision prise par Ana et du manque de clarté des images enregistrées par les caméras surveillées par Ciscar, cela ne suffirait pas à assurer la continuité de la série dans un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la première saison de « El silencio », Ana rend visite à Sergio chez lui, et il insiste pour rencontrer Noa. La police veut clore définitivement l’affaire, mais une fuite révèle les méthodes de Cabrera. La présence de Noa éclaircit le tableau, mais ce n’est pas une vérité qui dérange certains.

Pour l’instant, Aitor Gabilondo, le créateur de la série qui cherchait à enquêter « dans la personnalité d’un jeune homme inexplicablement violent et l’approche imprudente d’un psychologue à l’esprit d’un jeune homme fatigué d’être observé de l’extérieur”, n’a rien révélé concernant une deuxième saison.

Alors, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement au moins quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Y a-t-il vraiment plus à dire sur Sergio Ciscar après la fin de la série espagnole « El silencio » ? (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LE SILENCE »

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « LE SILENCE »

Épisode 1 . Six ans après avoir tué ses parents, Sergio est libéré de détention juvénile et devient la cible de l'enquête secrète d'Ana.

épisode 2 . Bien que cela puisse coûter sa relation avec Eneko, Marta s'approche de Sergio, qui ouvre les vannes du passé et parle de sa vie avant l'événement tragique.

Épisode 3 . Sergio retourne au centre pour mineurs, où une réunion mène à des résultats inattendus. Grâce à Marta, Ana découvre quelque chose qui peut retourner l'affaire.

Épisode 4 . Lorsque l'enquête échoue, Ana découvre qu'elle et Sergio ont plus en commun qu'elle ne le pensait. Sergio est déterminé à retrouver sa sœur Noa.

Épisode 5 . La pression de Cabrera conduit Sergio et Greta à prendre des mesures désespérées. Eneko tente de se réconcilier avec Marta, tandis que l'affaire met en danger la vie personnelle d'Ana.

Épisode 6. Ana rend visite à Sergio chez lui et il insiste pour rencontrer Noa. La police veut clore définitivement l'affaire, mais une fuite révèle les méthodes de Cabrera.

COMMENT VOIR « LE SILENCE » ?

« El silencio » est disponible sur Netflix à partir du 19 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série espagnole, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

DE QUOI PARLE « LE SILENCE » ?

D’après le synopsis officiel de « Le silence”, “Sergio Ciscar est libéré 6 ans après avoir assassiné ses parents, alors qu’il était encore mineur. Pendant ce temps, Sergio n’a pas dit un seul mot ni collaboré avec la justice, donc les motivations du crime et ses intentions actuelles sont un mystère. Ana Dussuel, une jeune psychiatre, et son équipe seront chargées de déterminer son danger potentiel pour la société en l’observant secrètement jour et nuit, comme un animal.”.

L’affiche de « Le Silence » (Photo : Netflix)

