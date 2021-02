S’il y en a, nous aurons une Justice League 2 sans Zack Snyder

Si ce n’est même pas 24 heures au calme, nous pouvons être avec DC. Après la bande-annonce, vient la «nouvelle tempête». Justice League 2 sans Zack Snyder.

Warner Bros. DC Universe continue de donner plus de maux de tête que de joies. Et que nous sommes sur le point de tenter de réparer la franchise dans les salles. Mais, malgré sa première imminente, il semble que, s’il y en a, nous aurons Justice League 2 sans Zack Snyder.

Ce petit commentaire est sorti de l’interview qu’ils ont faite avec le réalisateur lui-même dans I MINUTEMEN. Là, ils lui ont posé des questions sur quelque chose que nous aimerions tous savoir. En gros « à quoi sert cette nouvelle version de Justice League ».

Compte tenu du travail qu’il faut pour le sortir, que de nouvelles scènes ont été tournées et qu’il y a quatre heures de tournage au total, un dans son innocence pourrait penser que Warner Bros.a le gant sur Zack. Mais rien au-delà de la réalité.

Selon lui, Warner Bros. il n’a pas été contacté pour diriger la suite du film. Au moins pour l’instant. Et il semble que les choses continueront comme ça malgré tout ce que le créateur a impliqué dans sa Justice League.

Cela nous fait comprendre encore moins la signification de la bande susmentionnée. En théorie, et d’après ce que dit le réalisateur, c’est une vision de la façon dont il a vu cet univers et comment il peut continuer. Mais à ce stade de la vie, nous ne savons pas très bien si Warner elle-même sait ce qu’elle veut faire.

Quoi qu’il en soit, le 18 mars, nous saurons ce que Zack Snyder cache derrière sa Justice League. Et que va-t-il se passer avec The Batman, la nouvelle Suicide Squad, les suites d’Aquaman et Wonder Woman ou celles de Shazam … eh bien … on en reparlera un autre jour.