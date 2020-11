S’il y avait eu une Renault Twizy RS, serait-ce comme ça?

Électrique et conçu pour les villes, il était difficile de Renault Twizy être plus éloigné de l’univers de la Formule 1. Pourtant, en 2013, cela n’a pas empêché Renault de créer un prototype combinant les gènes du petit quad et du pedigree concours de la marque française.

Le résultat était la Renault Twizy RS F1 (Twizy Renault Sport F1 Concept était son nom complet), un prototype inspiré du monde de la Formule 1 qui manquait même du système de récupération d’énergie KERS identique à celui utilisé par les voitures de catégorie monoplace. automobile.

Avec des pneus de Formule 1 et des appendices aérodynamiques, la petite Twizy RS F1 avait… 98 ch (l’original offre 17 ch) et était capable d’atteindre une vitesse maximale de 109 km / h, accélérant, selon Renault, à 100 km / h aussi vite que la Mégane RS contemporaine.

La Renault Twizy à vendre

Si vous vous demandez si la Renault Twizy que vous voyez ici est le prototype produit par Renault, la réponse est non, ce n’est pas le cas.

C’est l’un des cinq exemplaires seulement du cityman français transformé par la société de tuning Oakley Design pour ressembler autant que possible au prototype démoniaque.

Cela dit, nous avons des accessoires aérodynamiques en fibre de carbone, de gros pneus Pirelli P-Zero, des roues en magnésium et un volant OMP qui sort de la colonne de direction comme en Formule 1!



Classiques du commerce



Dans le chapitre mécanique, cette Twizy a reçu quelques améliorations, avec une Powerbox qui permettait d’augmenter le couple du 57 Nm d’origine à environ 100 Nm. Quant à la puissance, on ne sait pas si les 17 ch ont augmenté.

Avec une vitesse de pointe de 80 km / h, cette Renault Twizy F1 d’Oakley Design est loin des avantages du prototype qui lui sert d’inspiration, mais ne passe guère inaperçue.

Vendu aux enchères par Trade Classics, il avait un prix compris entre 20 mille et 25 mille livres (entre 22 mille et 25 mille euros) et n’a pas été en mesure de trouver un acheteur pendant la période de la vente aux enchères. À cette valeur s’ajoute la location mensuelle de la batterie.