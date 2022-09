Sigourney Weaver se souvient de sa nomination aux Oscars de la meilleure actrice pour les extraterrestres

Les films de science-fiction ne sont pas connus pour bien réussir en ce qui concerne les nominations aux Oscars, et en 1986, la dernière chose Sigourney Weaver devrait gagner à reprendre son rôle d’Ellen Ripley dans Extraterrestres était une nomination pour la meilleure actrice. Dans une récente interview avant son apparition dans Avatar : la voie de l’eauWeaver a rappelé à quel point la nomination avait été une énorme surprise pour elle à l’époque.





Extraterrestres a pris le xénomorphe singulier du film original de Ridley Scott de 1979 Extraterrestre, et remplace l’horreur atmosphérique par l’une des meilleures suites et films d’action de tous les temps. Au centre des deux films se trouvait une performance exceptionnelle de Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley, qui était la seule survivante du film original et après des décennies de sommeil dans l’hyperespace, elle s’est retrouvée au milieu d’un assaut extraterrestre, qui cette fois l’a conduite à une confrontation. avec la redoutable Alien Queen. Même si les films de genre ne sont pas réputés pour attirer des nominations dans les grandes catégories aux Oscars, la performance de Weaver était suffisante pour que l’Académie lui donne une chance de remporter un prix. Parler à Les prises de JakeWeaver s’est souvenu de la nomination au prix en disant:

« Ce fut une énorme surprise pour nous tous parce que c’était dans cet autre monde. Je pense que Jim Cameron a créé une structure tellement incroyable pour le personnage de Ripley, pour commencer sans que personne ne la croie et pense qu’elle est folle et toutes ces autres choses. Il m’a donné tellement de choses avec lesquelles travailler, et j’apprécie vraiment que la communauté de l’Académie ait surmonté tous les préjugés qu’elle pourrait avoir contre ce genre de genre de science-fiction et m’ait nominée pour le travail réel. Parce que je pense que c’est un rôle incroyable, et j’ai été très très honoré d’être nominé pour ça.





Sigourney Weaver revient dans le monde d’Avatar en décembre

Le rôle de Sigourney Weaver dans Avatar semblait être un rôle unique, son personnage, le Dr Grace Augustine, mourant à l’apogée du film. Cependant, lors du casting pour Avatar : la voie de l’eau a été annoncé, le nom de Weaver figurait dans la liste des acteurs, ce qui a suscité de nombreuses questions sur la manière dont cela allait être possible.

Il a ensuite été révélé que Weaver ne reprenait pas son rôle, mais jouerait plutôt un nouveau rôle en tant que fille adolescente adoptive de Jake et Neytiri. Alors que le personnage sera entièrement CGI, supprimant le problème de l’âge, Weaver a expliqué à Empire comment le rôle lui a permis de revenir à son propre enfant intérieur. Dit-elle:

«Je pense que nous nous souvenons tous à peu près de ce que nous ressentions en tant qu’adolescents. Je fais certainement. Je mesurais 5′ 10″ ou 5′ 11″ quand j’avais 11 ans. Je sentais fortement que Kiri se sentirait mal à l’aise la plupart du temps. Elle cherche qui elle est. J’étais ravi de relever ce défi de Jim.

Dans la même interview, le réalisateur James Cameron a expliqué la pensée qui avait poussé Weaver à reprendre le nouveau rôle et à avoir travaillé avec l’actrice sur Extraterrestres, il semble que le défi était celui qu’il savait que Weaver pouvait relever. Il a dit:

« En tant que défi d’acteur, c’est gros. Nous allons avoir un acteur d’une soixantaine d’années qui jouera un personnage [decades younger than] son âge biologique réel. Sig pensait que c’était très amusant. Sigourney vient de rajeunir. Elle avait l’air plus jeune, elle avait plus d’énergie et elle n’a jamais vraiment quitté Kiri pendant toute notre période de capture. Elle avait une lueur sur son visage et une légèreté dans sa démarche et un esprit amusant.

Avatar : la voie de l’eau sort en salles en décembre, avec l’original Avatar actuellement de retour dans les cinémas pour une durée limitée.