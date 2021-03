Sigourney Weaver révèle son film «  Alien  » préféré

L’actrice qui joue Ripley dans la saga de ‘Alien’, Sigourney Weaver, a révélé son film préféré de toute la franchise.

Tisserand fait son apparition comme Ellen Ripley sur la bande de Ridley Scott créé en 1979, devenant l’une des icônes féminines définitives dans le monde de horreurCependant, lorsque son personnage était en charge de James Cameron dans ‘Extraterrestres’ de 1986, Ripley est devenue une héroïne d’action.







Maintenant, dans une récente interview, Tisserand a révélé son film préféré dans la franchise, «Oh mon Dieu, c’est difficile. L’histoire la mieux construite pour le personnage était dans ‘Aliens’, juste parce que Jim (Cameron) il a un sens impressionnant de la structure d’une histoire. «

« Pour sortir ce personnage de l’hyper-rêve, que personne ne le croyait, et qu’il a été exilé dans ces limbes où personne ne le croit et sa famille est mort … toute l’histoire de Ripley dans Extraterrestres, ce qu’il finit par faire et quand il rencontre une nouvelle famille à la fin… ».







«Toute la structure de cette histoire, pour moi, est de l’or pur… c’était une grande arche de soutien pour le personnage. En ce sens, le second est probablement le plus satisfaisant pour Ripley« , Il ajouta Tisserand.

D’autre part, auparavant, il y avait une rumeur sur une possible mini-série sur la franchise de ‘Extraterrestre’, qui serait en charge du showrunner, Noah Hawley, bien que pour le moment, aucun autre détail du projet n’ait été publié.