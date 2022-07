Sigourney Weaver est la fille de Jake et Neytiri dans Avatar : la voie de l’eau

Comme le compte à rebours Avatar : la voie de l’eauLa sortie de se rapproche, les fans ont soulevé une tonne de questions. L’un des plus grands mystères était centré sur le retour de Sigourney Weaver dans la franchise. L’actrice a joué un rôle important dans le premier film, Dr. Grace Augustine, mais le personnage est mort pendant l’apogée. Alors que va-t-il se passer dans Way of Water ? Des flash-back ? Des clones ? Plus tôt dans la journée, Empire Magazine nous a révélé la vérité. L’actrice revient, mais ne reprend pas son rôle précédent. Au lieu de cela, Weaver jouera le rôle d’un membre de la famille de Jake et Neytiri !

Elle s’appelle Kiri et elle est la fille adoptive adolescente des deux rebelles vedettes. Empire Magazine donne la grande révélation directement sur la magnifique couverture, qui montre Kiri dansant dans l’eau. Weaver exprime avec Empire son enthousiasme à se connecter avec son enfant intérieur pour le rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je pense que nous nous souvenons tous à peu près de ce que nous ressentions en tant qu’adolescents. Je fais certainement. Je mesurais 5′ 10″ ou 5′ 11″ quand j’avais 11 ans. Je sentais fortement que Kiri se sentirait mal à l’aise la plupart du temps. Elle cherche qui elle est. J’étais ravi de relever ce défi de Jim.

James Cameron s’est également entretenu avec Empire de la décision. Le réalisateur avait déjà travaillé avec Weaver sur son blockbuster de 1986, Aliens, savait que ce serait un tout nouveau défi pour l’actrice chevronnée. Mais d’après sa déclaration, Weaver a plongé la tête la première dans le rôle (métaphoriquement, c’est-à-dire).

« En tant que défi d’acteur, c’est gros. Nous allons avoir un acteur d’une soixantaine d’années qui jouera un personnage [decades younger than] son âge biologique réel. Sig pensait que c’était très amusant. Sigourney vient de rajeunir. Elle avait l’air plus jeune, elle avait plus d’énergie et elle n’a jamais vraiment quitté Kiri pendant toute notre période de capture. Elle avait une lueur sur son visage et une légèreté dans sa démarche et un esprit amusant.

« Cette famille est notre forteresse… »

Avatar : la voie de l’eau

Avec cette révélation, cela ouvre une nouvelle série de questions concernant la vie de Jake et Neytiri après les événements d’Avatar. Après tout, dans la bande-annonce, nous voyons un jeune enfant humain voyager avec la famille, chasser et s’engager dans les batailles. Le personnage porte également un masque et revêt de la peinture bleue, ce qui lui donne les rayures emblématiques des Na’vi. Serait-ce un autre enfant adopté dans la famille de Jake et Neytiri ? Cela signifie-t-il que tous leurs enfants sont adoptés ? Ou y a-t-il un autre côté à posséder le corps d’un Avatar que nous n’avons pas encore appris ?





Peut-être que d’autres de ces questions trouveront une réponse avec Empire’s Avatar : la voie de l’eau Le numéro est sorti le 7 juillet. Le numéro offrira «un accès sans précédent au film, à ses acteurs et à son équipe – se rendre au QG de Cameron Lightstorm et parler au réalisateur lui-même, ainsi qu’au producteur Jon Landau, aux stars Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis , et bien plus encore ». Le numéro contiendra également des images inédites du film à venir.