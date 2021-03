Sigourney Weaver confirme que la suite de Galaxy Quest est en préparation

Tandis que Guerres des étoiles les parodies sont nombreuses et variées, Star Trek a également inspiré sa propre part de films centrés sur l’espace. L’un des meilleurs du groupe était celui des années 1999 Galaxy Quest, mettant en vedette une distribution éclectique d’aventuriers de l’espace, dont Tim Allen, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell et Sigourney Weaver. Dans une récente interview avec Collider, Weaver a confirmé qu’une reprise de la franchise est actuellement en préparation.

« Ils étaient en train de le relancer. Tout d’abord, il y avait un autre scénario. Il y avait une suite écrite par notre scénariste, Bob Gordon. Le film était tellement spirituel, et quand ils l’ont sorti, DreamWorks a coupé beaucoup des plus spirituels. parce qu’ils voulaient le faire sortir comme un film pour enfants à Noël. Je pense que c’était décevant pour tout le monde, alors il a décidé de ne pas leur laisser le second. Cependant, c’était il y a environ quatre ans, Bob et (le producteur) Mark Johnson et tout le groupe ont commencé à développer une série. Nous avons perdu le merveilleux Alan [Rickman] de façon inattendue, donc cela a été mis dans les boules de naphtaline, mais je pense qu’ils sont enfin en train de le relancer. «