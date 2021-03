Signs of the Sojourner est une aventure narrative basée sur des cartes à venir sur PS4 le 17 mars

Signs of the Sojourner est un jeu dont les fans de PlayStation ne sont peut-être pas au courant, mais c’est un titre très apprécié sorti l’année dernière sur PC. C’est un jeu indépendant qui a figuré sur une poignée de récapitulatifs du jeu de l’année et qui a un score utilisateur très positif sur Steam. Aujourd’hui, il a été annoncé que le jeu ferait le voyage vers PlayStation 4 plus tard ce mois-ci.

Alors c’est quoi? Signs of the Sojourner est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous aurez des conversations avec de nombreux personnages à l’aide de cartes. Vous jouez des cartes qui correspondent (ou non) aux cartes de l’autre personnage, ce qui entraîne un large éventail de branches de dialogue potentielles et, bien sûr, de multiples fins. Vous jouez en tant que marchand ambulant, à la recherche de nouveaux produits pour votre boutique récemment héritée. En parcourant la carte, vous rencontrerez un large éventail de personnes, établissant des liens et créant votre jeu de cartes en cours de route.

Cela semble certainement être une idée intéressante, et cela ressemble à un moment assez détendu dans la bande-annonce ci-dessus. Pour la sortie de la console, le développeur Echodog Games a incorporé cinq personnages supplémentaires à rencontrer.

Le jeu arrive sur PS4 le 17 mars 2021, il ne reste donc pas longtemps avant que nous puissions le vérifier de première main. Vous attendez avec impatience Signs of the Sojourner? Ayez une conversation dans la section commentaires ci-dessous.