Signora Volpe : espions, romance, paysages incroyables et autre chose

pas de spoilers

La production Acorn TV met en vedette Emilia Fox et se déroule dans une belle ville italienne. On vous dit ce qu’on a aimé.

© � 2021 AcornTV LLC et AMC Film Holdings LLC. Tous les droits sont réservés.Signora Volpe : ce que nous avons pensé de la nouvelle série télévisée Acorn

Le genre d’espionnage au cinéma et à la télévision est généralement ancré dans le thriller et l’action. Madame Volpe il a ces éléments, mais ajoute une touche de romantisme et un cadre imposant. est que la production de Télé de gland suivre l’histoire de Sylvie Renard, un agent de renseignement britannique qui décide de changer complètement sa vie. Il profite du mariage de sa nièce pour passer un séjour loin du travail dans une ville de Pérouse dans Italie. Là, elle retrouve sa sœur et sa famille et bien qu’elle n’aura aucun intérêt à résoudre des mystères, ils viendront à elle d’une manière très inattendue.

avec scénario de rachel cuperman Oui Sally Griffiths, l’émission ne comporte que trois épisodes d’une heure et demie dans lesquels différents cas seront présentés qui ne suivent pas une corrélation avec le précédent, ce qui est très courant dans les séries britanniques. Bien que cet élément ajoute généralement un certain dynamisme aux histoires, dans le cas de Madame Volpe il s’arrête à mi-chemin, au moins dans le premier d’entre eux. Le chapitre commence par l’arrivée de Sylvia en Italie et la présentation du petit ami de sa nièce. Cependant, le jour de son mariage, le jeune homme disparaît après avoir été accusé du meurtre d’une femme dans sa propre maison.

Bien que l’épisode impressionne par la beauté de ses lieux et de ses performances, le suspense est maintenu un court instant avec des scènes dramatiques à outrance et des rebondissements qui manquent de sens pour la résolution du conflit. Malgré tout, il faut dire que la série prend des couleurs avec la deuxième histoire, puisque le lien qui va se tisser entre Sylvia et le policier local nommé Giovanni Riva suscitera également plus d’intérêt.

Madame Volpe se démarque exactement sur ce point. Les liens que Sylvia tissera avec les différents personnages seront vitaux et joueront un rôle central dans l’attrait de la série. C’est ainsi que l’interprétation de Émilie Renard c’est sage L’actrice anglaise, connue pour des films tels que Le pianiste Oui Le portrait de Dorian Gray, édifie une femme déterminée, directe, organisée, mais très réservée et peu démonstrative. Séjourner dans ce lieu l’aidera à se connaître, à découvrir ses besoins, ses désirs, et probablement à trouver le vrai sens de l’amour. Et, à leur tour, les mystères qu’elle devra résoudre l’inviteront à être plus honnête avec son entourage, notamment avec sa famille. Fox, quant à lui, affiche parfaitement sa connaissance des arts martiaux pour les scènes avec plus d’action.

Comme nous sommes habitués à Télé de glandla production se distingue également par ses décors et ses prises de vues Michel Lavelle. En l’occurrence, la série a été tournée dans différentes villes de la région de Latium Oui Ombrie, en Italie, où les petites villes sont parfaitement combinées avec d’autres endroits reculés où la nature prévaut et des paysages vraiment dignes d’une carte postale. En réalité, Pérouse, capitale de l’Ombrie, se distingue par son architecture médiévale entourée de châteaux, de vignobles et de forêts sauvages. Après avoir visionné les épisodes, sans aucun doute, impossible de ne pas vouloir en savoir plus sur ce site, ni même obtenir un billet pour le visiter.

Madame Volpe Il a une distribution mixte composée d’acteurs britanniques, italiens et espagnols, ce qui est toujours intéressant dans un film ou une série. Dans ce spectacle, une charmante symbiose d’échanges culturels est générée dans des domaines allant de la nourriture, en passant par la langue et les modes de relation. En plus de Fox, il présente des performances de Tara Fitzgerald (Le Trône de Fer) Giovanni Cirfera (American Crime Story : L’Assassinat de Gianni Versace) et la participation spéciale de Henri Érableconnu pour jouer Arturo dans Le vol d’argent.

Les deux premiers épisodes de Madame Volpe sont déjà disponibles en Télé de gland et ce jeudi 19 mai, les troisièmes premières.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂