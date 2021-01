Signification du marteau et de la faucille: l’histoire du symbole prétendument vu lors des émeutes du Capitole

Le 6 janvier 2021 est un jour dont on se souviendra à jamais comme l’un des jours les plus tristes de l’histoire américaine.

Après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole avec le Congrès à l’intérieur, les événements d’hier incités par Trump ont tragiquement montré aux États-Unis, ainsi qu’au reste du monde, ce qui se prépare en Amérique depuis un certain temps maintenant: la chute de la démocratie dans un pays. pays qui était autrefois fier de cette même idéologie.

Parmi les milliers d’émeutiers pro-Trump qui ont envahi le Capitole du pays, beaucoup étaient vêtus d’attirail Trump et de costumes élaborés, et ont montré des chemises et des tatouages ​​portant des symboles.

L’un de ces symboles comprenait ce que beaucoup de droite pensent être le symbole du marteau et de la faucille sous la forme d’un tatouage sur Matthew Heimbach, un jeune homme blanc qui aurait fondé le Parti des travailleurs traditionalistes, était au rassemblement meurtrier de Charlottesville en 2018, et aurait couché avec sa belle-mère.

Signification du marteau et de la faucille – ce qu’il faut savoir sur l’histoire du symbole:

Le marteau et la faucille ont été adoptés «comme symbole officiel de l’Union soviétique» en 1922.

Selon le dictionnaire Merriam-Webster, le marteau et la faucille sont «un emblème constitué d’un marteau croisé et d’une faucille utilisé notamment comme symbole du communisme soviétique».

Le communisme a quelques définitions officielles qui lui sont propres, l’une étant: «Un système dans lequel les biens sont possédés en commun et sont disponibles pour tous selon les besoins.

Le dictionnaire Merriam-Webster indique également:

«Les anglophones utilisent généralement le mot communisme pour parler d’idéologies politiques et économiques qui trouvent leur origine dans la théorie du socialisme révolutionnaire de Karl Marx, qui prône un renversement par le prolétariat des structures capitalistes au sein d’une société; propriété sociétale et communautaire et gouvernance des moyens de production; et l’établissement éventuel d’une société sans classes. »

Alors, pourquoi les partisans de Trump portent-ils le symbole?

Une bonne question à se poser, compte tenu du fait que la plupart des partisans de Trump se qualifient d’antisocialisme et d’anticommunisme.

Brigitte Gabriel, une fervente partisane de Trump, a tweeté le message ci-dessus avec une image choquante des émeutiers qui ont fait irruption dans le Capitole le 6 janvier: «L’homme en jaune a un marteau communiste et un tatouage de faucille sur la main, ce ne sont PAS des partisans de Trump! «

Alors que beaucoup de ses partisans ont affirmé qu’en raison du symbole, la gauche était responsable des émeutes, d’autres ont souligné le fait que ces mecs arboraient clairement du merchandising Trump, arboraient des drapeaux Trump, etc.

«Analyse fascinante. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons déduire des drapeaux et des chapeaux de Trump? » un utilisateur de Twitter interrogé.

Non seulement cela, mais de nombreux utilisateurs de Twitter ont souligné que l’homme photographié avec le tatouage du marteau et de la faucille sur sa main ne porte pas du tout un tatouage de marteau et de faucille – cela peut en fait être le symbole d’un jeu vidéo, qui ressemble .

«Ce n’est pas un marteau et une faucille. C’est la «marque de l’outsider» du jeu vidéo Dishonored… »a souligné un utilisateur de Twitter.

Un autre a fait écho à ce sentiment, en écrivant: «Le tatouage de la main ressemble plus au symbole de Dishonored qu’à un marteau et une faucille…»

