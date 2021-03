Signification des comptines expliquées sur TikTok par Mackenzie Barmen

Nous avons tous d’innombrables chansons d’enfance ancrées dans nos esprits, mais vous êtes-vous déjà demandé où ces comptines ont commencé et ce qu’elles signifient exactement?

La réponse est probablement non puisque la plupart d’entre nous chantons sans réfléchir des classiques comme « Here We Go ‘Round The Mulberry Bush » et « Enny Meeny Miny Mo » (parfois orthographié Eenie Meenie Miney Mo « ) depuis avant que nous ne puissions parler correctement.

Et avouons-le, ces contes d’enfance ne font généralement pas partie de notre vie d’adulte à moins que nous ne soyons parents essayant maintenant de faire somnoler nos propres petits.

Il est donc facile d’ignorer les significations parfois vraies, souvent sombres et les histoires d’origine de nos comptines préférées.

Par exemple, saviez-vous que « Three Blind Mice » est censé être environ trois loyalistes protestants qui ont été exécutés par la reine Mary Ier d’Angleterre? Essayez de chanter cela à vos enfants pendant qu’ils dorment maintenant!

Et maintenant, les significations fascinantes, quoique quelque peu terrifiantes, des comptines populaires sont exposées sur TikTok grâce à une femme nommée Mackenzie Barmen.

Dans ses vidéos dramatiques mais hilarantes, un sombre Barmen révèle les significations cachées derrière ces classiques de l’enfance à son moi parfaitement ignorant – devenant viral sur l’application dans le processus. Ses vidéos sont devenues si aimées qu’elle compte désormais 1,7 million d’abonnés sur TikTok, ainsi que 23,4K supplémentaires sur Instagram, et augmente rapidement sa base de fans. sur Twitter et sa chaîne YouTube aussi.

Nous avons discuté avec l’acteur new-yorkais devenu TikToker Barmen de ce qui l’a conduite à ces révélations choquantes et de la façon dont elle a réussi à faire de la ruine de notre innocence d’enfance une forme d’art comique.

Ses TikToks ont commencé comme un accident.

Barmen était tombé sur la véritable signification de «Ce petit cochon est allé au marché» et a été choqué de découvrir que le petit cochon en question n’allait malheureusement pas au marché pour faire des achats occasionnels.

« Pourquoi le cochon … est-il allé au marché? » le réaliste Barmen lui demande ostensiblement son moi encore naïf.

Sans jamais le dire explicitement, la réponse clique. Le cochon est allé au marché pour être vendu.

Barmen dit que la vérité l’a laissée «complètement époustouflée», d’une certaine manière, on ne peut l’être que lorsque quelque chose de bien-aimé de leur enfance a été définitivement ruiné.

Elle se demanda si d’autres avaient déjà compris la sombre signification de ce classique de l’enfance.

«Alors je suis juste allé sur TikTok et j’ai fait au hasard cette vidéo sur la découverte de la vraie signification derrière une chanson que j’avais personnellement chantée des centaines de fois en grandissant et jamais enregistrée», nous dit Barmen, «Après que le TikTok soit devenu un peu viral, je a décidé de continuer à les faire pour voir où cela allait. «

Elle a réalisé plus de 30 vidéos similaires exposant des significations surprenantes derrière tout, de « Humpty Dumpty » à « Connaissez-vous The Muffin Man? »

Alerte spoiler: Humpty Dumpty serait sur la mort brutale du roi Richard III et le Muffin Man pourrait avoir été le premier tueur en série documenté d’Angleterre.

Les vidéos de Barmen accumulent des millions de vues et une légion d’adeptes dévoués qui attendent avec impatience que le prochain épisode de leurs comptines préférées d’enfance soit exposé.

Bien que le nombre élevé de vues ait été une surprise pour Barmen, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ses vidéos résonnent, amenant les gens à répondre si puissamment à ses vidéos.

Barmen dit qu’apprendre les histoires vraies derrière ces chansons a attiré sa propre curiosité de la même manière que cela a tellement investi sa multitude de fans.

« En recherchant, j’ai trouvé des significations plus sombres et plus sombres et mon humour noir et bizarre y était totalement attiré, » dit Barmen. « Et je me suis dit, eh bien, je n’ai vraiment vu personne faire ça, alors laissez-moi continuer. . Je m’amuse vraiment à le faire.

Sa vidéo la plus populaire, avec 15,3 millions de vues et plus, plonge dans un autre classique, « Il pleut, il coule ».

Barmen regarde dramatiquement hors caméra avec une larme coulant sur sa joue alors qu’elle se rend compte que le vieil homme qui s’est cogné la tête et ne pouvait pas se lever le matin est, en fait, mort.

Les commentaires sur ses vidéos sont remplis de téléspectateurs hystériques – dans le bon sens, espérons-le – et de parents se demandant: «Qu’est-ce que j’ai chanté joyeusement pour mes enfants?»

Les croyants de Barmen, c’est aux individus de décider s’ils veulent arrêter de chanter ces rimes pour les générations futures.

«Je pense que c’est toujours intéressant de faire un peu de recherche sur ce que vous chantez à vos enfants, bien sûr, mais je n’essaie certainement pas d’annuler les comptines», nous dit-elle.

Elle utilise l’exemple de «Eeny Meeny Miny Mo».

Barmen elle-même ignorait que la version originale de cette comptine comportait des insultes raciales et était souvent utilisée pour discriminer les Noirs. Barmen dit qu’elle pensait qu’il était important d’éduquer les gens sur ses origines afin qu’ils s’abstiennent de l’utiliser de manière offensive.

Beaucoup de gens l’ont remerciée dans sa section commentaires, disant qu’ils avaient grandi en entendant la version raciste.

Mais elle dit que, pour la plupart, ces chansons sont devenues si détachées de leur signification originale que tant qu’elles ne sont pas chantées avec l’intention de blesser quelqu’un, il n’est pas nécessaire de supprimer complètement la plupart de ces comptines.

«J’avais l’habitude de chanter ces chansons en grandissant tout le temps et je n’ai jamais rien enregistré de négatif à leur sujet, alors pourquoi ne pas continuer à les chanter si vous n’y êtes pas vraiment plongé?» Barmen nous dit, précisant que ses vidéos sont juste pour le plaisir.

«Je suis un acteur et une personne bizarre et drôle, et je voulais apporter de l’humour à quelque chose que je n’ai pas encore vraiment vu faire.

