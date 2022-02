Signification de la phrase qui a effrayé Tommy Shelby dans Peaky Blinders de la nuit dernière

OK, alors maintenant que la poussière est retombée sur le premier épisode de la dernière série de Peaky Blindersles choses ont bien été mises en place pour les prochains épisodes.

Cependant, il y avait aussi beaucoup d’action à digérer du début à la fin, y compris la nouvelle dynamique entre Michael et Tommy, et l’introduction de gangsters basés à Boston qui, comme vous pouvez l’imaginer, ne préparent rien de bon.

Pourtant, la chose la plus intrigante pour ceux qui l’ont regardée s’est déroulée vers la fin de l’épisode.

Lizzie a expliqué à un Tommy désormais sobre que leur fille Ruby était malade et qu’elle avait déliré, ce qui signifie que la famille ne pouvait pas se rendre en Amérique du Nord pour le voir.

Ces mots étaient « Tikna Mora O Beng » et ils signifiaient évidemment quelque chose d’assez sérieux pour Tommy.

Il a paniqué en apprenant qu’elle avait prononcé ces mots et semblait de plus en plus préoccupé par le fait qu’elle était également témoin d’une vision d’un homme aux yeux verts.