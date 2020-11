Signes des temps. BMW cessera de produire des moteurs à combustion en Allemagne

Bayerische Motoren Werke (Bavarian Engine Factory, ou BMW) cessera de produire des moteurs à combustion interne en Allemagne, son pays d’origine. Un moment important dans l’histoire de BMW qui reflète les mutations que traverse l’industrie automobile, de plus en plus concentrée sur la mobilité électrique.

C’est à Munich (où se trouve également le siège de BMW) que nous verrons les plus grands changements. Des moteurs à combustion interne à quatre, six, huit et 12 cylindres y sont actuellement produits, mais leur production sera progressivement abandonnée jusqu’en 2024.

Cependant, la production de moteurs à combustion interne étant toujours une nécessité, leur production sera transférée aux usines qu’elle possède en Angleterre et en Autriche.

Le royaume de Sa Majesté accueillera la production de moteurs à huit et 12 cylindres à l’usine Hams Hall, qui y produit des moteurs à trois et quatre cylindres pour les MINI et BMW depuis ses débuts en 2001. À Steyr, L’Autriche, où se trouve la plus grande usine de production de moteurs à combustion interne de BMW, dont l’activité a débuté en 1980, et sera chargée de produire des moteurs à quatre et six cylindres, à essence et diesel – une tâche qu’il a déjà accomplie, joue et, comme nous le voyons, continuera à se produire.

Et à Munich? Que va-t-il y faire?

L’usine de Munich recevra un investissement de 400 millions d’euros d’ici 2026 pour pouvoir produire (plus) de véhicules électriques. L’intention de BMW est que dès 2022, toutes ses usines allemandes produisent au moins un modèle 100% électrique.

Outre Munich, les installations de fabrication du constructeur à Dingolfing et à Ratisbonne (Ratisbonne) situées dans la région bavaroise, en Allemagne, recevront également des investissements dans le même sens pour absorber de plus en plus la production de véhicules électriques.

Munich produira la nouvelle BMW i4 à partir de 2021, tandis que Dingolfing produira les variantes 100% électriques des séries 5 et 7, rebaptisées i5 et i7. À Ratisbonne, un nouveau X1 100% électrique (iX1) sera produit à partir de 2022, en plus des modules de batterie – une tâche qui sera partagée avec l’usine de Leipzig, également en Allemagne.

En parlant de Leipzig, où la BMW i3 est actuellement produite, elle sera également chargée de produire la MINI Countryman de nouvelle génération, à la fois avec des moteurs à combustion interne et dans sa variante 100% électrique.

