Signes de l’inconscient qui ne peuvent être évités

Nous sommes constamment en conflit avec nos émotions, car nous n’apprenons pas à les accepter, ni à les comprendre. De l’avis de certains, des émotions telles que la colère, par exemple, doivent être réprimées, empêchées de se manifester, car elles sont interprétées à tort comme une mauvaise émotion, mais ce n’est pas le cas.

La colère est la manifestation de votre instinct de défense naturelle. Nous nous sentons en colère chaque fois que nous nous trouvons menacés, blessés, confrontés. C’est une réaction inconsciente d’auto-préservation. La façon dont vous travaillez ou vous sentez est une autre histoire. Mais, l’émotion elle-même est fonctionnelle. Les émotions sont des réactions, il n’est donc jamais sain de les supprimer, quelles qu’elles soient. Si vous vous sentez en colère, permettez-vous d’être en colère, n’appuyez pas dessus, car la colère est la force. Force de réagir, de se défendre, de se positionner fermement.

Si c’est la peur, ressentez la peur, voyez ce qu’elle a à vous dire, écoutez-la, ne la réprimez jamais, car rejeter ce que vous ressentez, c’est vous rejeter. Si c’est de la tension, écoutez votre corps, pourquoi est-il tendu? S’il s’agit d’insatisfaction, écoutez, arrêtez, ressentez, donnez à votre être l’occasion de vous parler et il le fait à travers les émotions.

Accepter ce que vous ressentez, c’est devenir votre ami, être présent pour vous-même. Parce qu’en vous permettant de ressentir, vous avez une chance de comprendre ce qui se passe en vous. Et c’est en comprenant que vous pouvez vous aider. Le problème est que nous n’avons pas été encouragés à nous écouter, à faire attention à ce que nous ressentons. Et notre corps nous parle, mais pas en mots, mais à travers des sensations. Il en est de même de l’âme, de l’esprit, de l’essence divine.

Et bien sûr, dans un monde où nous sommes entraînés à aller à l’encontre de ce que nous ressentons, c’est un peu compliqué d’être notre ami. Se soutenir signifie souvent aller à l’encontre de tout ce qui nous a été mis en tête comme étant la bonne chose, mais la bonne chose est ce qui fonctionne. Et la suppression des émotions n’est certainement pas fonctionnelle. Au contraire, cela crée des maladies de toutes sortes. Les pathologies ne sont rien de plus que des déséquilibres émotionnels qui se reflètent dans le corps.

Donc, se comprendre émotionnellement est une étape décisive vers une vie satisfaisante. Quand on parle de santé, on parle inévitablement d’équilibre.

Nous cherchons tous cela, d’une certaine manière. Mais l’équilibre, sans apprendre à écouter, ne peut être atteint. Par exemple, si vous ne pouvez pas comprendre votre colère parce que quelque chose ne s’est pas déroulé comme prévu, il ne sera probablement pas digéré et converti en apprentissage et maturité, au contraire, il sera piégé dans votre corps. Et cela se transforme en mal. Au fil du temps, le chagrin crée le cancer, par exemple. Car la blessure est une fierté qui n’accepte pas les faits tels qu’ils sont ou tels qu’ils nous ont été présentés à un moment donné.

Et la non-acceptation, non seulement crée le cancer, mais aussi la dépression, c’est-à-dire lorsque je pousse mon âme vers le bas, c’est une colère non digérée et se retourne contre moi, m’attaquant inconsciemment pour tenter d’attirer l’attention de la vie sur ma souffrance. . Et pour attirer son attention, rien de mieux que de se blesser en nous, c’est-à-dire notre âme. Et cette non-acceptation des faits se transforme en non-acceptation de la vie, alors je me limite émotionnellement, me jetant dans le fond. Donc, je perds ma capacité à ressentir, et c’est la dépression, l’absence d’âme.

Vous rendez-vous compte à quel point prêter attention à ce que vous ressentez peut éviter de nombreux problèmes? Que diriez-vous d’être plus attentif à vous-même dès aujourd’hui? La meilleure façon de vous valoriser et de montrer que vous êtes à vos côtés est de donner de l’importance à ce que vous ressentez, qu’il soit bon ou mauvais, qui vous ressent, donc s’il y a de l’amour-propre là-bas, votre sentiment sera toujours pertinent.