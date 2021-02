Signe des temps. Nouvelle Mercedes-Benz Classe C sans versions CLC ou V8

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C n’aura pas de coupé quatre portes (CLC) ou V8 ou six cylindres en ligne. La seule proposition est basée sur des moteurs électrifiés de 2,0 litres. Un électrique alimenté par batterie est également prévu … mais pas encore.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C n’aura pas de version coupé quatre portes (CLC) pour rivaliser avec la BMW Série 4 Grand Coupé.

L’ingénieur en chef responsable du développement de la génération W206, Christian Früh, a déclaré à Automotive News Europe que dans la phase initiale du projet, une berline plus mince qui était positionnée entre la CLA et la CLC avait été étudiée, mais cette option a été abandonnée.

Néanmoins, le patron de Mercedes-Benz n’a pas laissé passer l’occasion de faire référence au concurrent Audi A5 Sportback: «Comme vous le savez, il est courant dans cette activité que tous les concepts ne survivent pas au long chemin qui mènera à la production en série. ».

Dans cette interview, Christian Früh a admis que l’AMG C63 n’aura plus le moteur V8 en raison des émissions ou du dernier bloc six cylindres en ligne de 3,0 litres, mais dans ce cas, la raison est liée aux contraintes d’ingénierie.

Le responsable explique que l’augmentation de la section avant de 50 millimètres et la charge sur l’essieu avant aurait un impact négatif sur la dynamique de conduite. De plus, la chaîne cinématique hybride rechargeable, basée sur un moteur essence quatre cylindres, offre une plus grande souplesse et une meilleure consommation.

La version électrique est prévue

En ce qui concerne les futures versions de la Classe C, le responsable a déclaré que les versions électriques ne sont pas prévues à court terme, mais qu’elles pourraient être lancées dans un horizon temporel plus long. La nouvelle plate-forme MRA est prête à recevoir une transmission électrique.

La nouvelle génération verra également une version C All-Terrain, une station d’image plus radicale avec un système 4Matic pour répondre à l’Audi A4 Allrpad. Alors que la Classe E All-Terrain a une suspension pneumatique, la Classe C All-Terrain n’aura pas cette solution car la demande enregistrée dans le modèle actuel a été marginale.

