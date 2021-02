Signe des temps. La plus grande usine de moteurs diesel au monde produira des moteurs électriques

De plus en plus considérée comme l’avenir de l’automobile, l’électrification oblige l’industrie automobile à s’adapter et la preuve en est l’avenir de la plus grande usine de moteurs diesel au monde.

Située dans la région française de Trémery, cette usine appartient au tout nouveau Stellantis et verra apparemment son activité profondément modifiée dans le cadre du business plan du nouveau «géant de l’industrie».

Axé sur la «nouvelle mobilité» et l’électrification, Stellantis se prépare, selon ., à commencer à produire des moteurs électriques dans la plus grande usine de moteurs diesel au monde.

Signe des temps

Fait intéressant, des moteurs électriques sont produits dans l’usine de Trémery depuis 2019. Cependant, en 2020, ils ne représentaient que 10% de la production.

Désormais, l’objectif est de doubler la production de ces moteurs en 2021, à environ 180000 unités, et en 2025 d’atteindre la barre des 900000 moteurs / an, en même temps que la plus grande usine de moteurs diesel cessera de les produire.

2021 sera une année cruciale, la première vraie transition vers le monde des modèles électriques Laetitia Uzan, représentante syndicale CFTC à Trémery

À la base de cette décision de Stellantis, il y aura non seulement les normes d’émission de plus en plus exigeantes, qui n’augurent rien de bon pour le Diesel, mais la baisse constante des ventes de ces moteurs depuis 2015.

Des problèmes en vue?

Comme pour tout dans la vie, « il n’y a pas de beauté sans rien », et cette transition pourrait coûter des emplois selon certains chercheurs cités par ..

L’usine de Trémery emploie actuellement plus de 3000 travailleurs, cependant, les moteurs électriques ne comportant qu’un cinquième des composants des moteurs diesel, le besoin de main-d’œuvre est moindre.

Bien qu’il reconnaisse que cette transition présente un risque pour l’emploi, Uzan est optimiste, estimant que de nombreux travailleurs pourront prendre leur retraite sans être remplacés.

A ce sujet, Stellantis a déjà déclaré, par l’intermédiaire de Carlos Tavares, directeur exécutif du groupe, qu’elle n’envisageait pas de fermer des usines, ni de protéger les emplois. Si vous pouvez le faire, seul le temps (et le marché) vous le dira.

Sources: ..