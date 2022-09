Signature du droit d’auteur avec le clavier : comment cela fonctionne sur Windows et Mac

Vous avez probablement vu le signe du droit d’auteur assez souvent. Ceci est principalement utilisé pour les sources d’images sur Internet. Il n’y a pas de touche dédiée à cela sur le clavier. Nous vous montrerons quelle combinaison de touches vous pouvez utiliser pour utiliser le symbole de copyright sur Windows et Mac.

Signe de copyright sur Windows



Sous Windows, vous devez utiliser le pavé numérique.



Image : © 45secondes.fr 2020



Afin de pouvoir utiliser le signe de copyright sur le clavier, vous devez faire un petit détour. Parce que : Le signe n’a pas – comme le « @-Pancarte » [Alt Gr] + [Q] – une propre touche sur le clavier. Pour le symbole de copyright, vous devez utiliser le pavé numérique à l’extrême droite de votre clavier. Maintenant, tenez ces [Alt]et saisit la combinaison de chiffres 0169. Le signe de copyright apparaîtra alors dans votre champ de texte.

Important: Assurez-vous que le pavé numérique est activé. Habituellement, vous cliquez sur la touche Num Lock, qui s’allume ensuite.

Voici comment cela fonctionne avec Word et Outlook

Vous pouvez également utiliser le signe de copyright dans les applications Office Word et Outlook. C’est plus simple là : Soit comme à l’étape ci-dessus en utilisant le pavé numérique soit vous appuyez sur la combinaison de touches [Strg] + [Alt] + [C] sur le clavier. Ensuite, le signe de copyright est inséré.

Certaines versions de Word et Outlook ont ​​le symbole de copyright automatiquement converti par défaut. Si vous écrivez (C) – c’est-à-dire C entre parenthèses – le programme convertit automatiquement la lettre en symbole de copyright. Assez pratique.

Symbole de copyright sur Mac



Sur les appareils Mac, la combinaison de touches fonctionne plus facilement.



Image : © 45secondes.fr 2020



Par rapport à Windows, il est beaucoup plus facile de générer la marque de copyright sur les appareils Mac. Il vous suffit d’utiliser la combinaison de touches [Alt] + [G] sur le clavier de votre iMac ou MacBook et le symbole de copyright sera automatiquement inséré dans votre champ de texte.

Copier le signe du droit d’auteur

Vous n’avez pas sous la main le raccourci clavier pour le symbole du droit d’auteur sur Windows ou Mac ? Pas de problème : vous pouvez également simplement copier le signe de copyright (©) à partir d’Internet, comme illustré ici. Mettez simplement en surbrillance ce logo © et collez-le dans n’importe quelle zone de texte.

sommaire